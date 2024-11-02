Aşkale\'de Şeker Pancarı Hasadı Başladı

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Erzurum'un Aşkale ilçesinde çiftçilik yapan vatandaşlar sezonun son hasılatını toplamaya başladı.

Bahar aylarında ekimi yapılan ve yılın 11. ayında hasadı başlayan şeker pancarı çiftçiler tarafından topraktan çıkarılıyor.

7 ay gibi uzun bir bekleyişin ardından bu ay içerisinde hasat edilen şeker pancarı çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Yaz aylarının yağışlı geçmesinden dolayı, hasılatında güzel olması memnuniyeti de beraberinde getirdi. - ERZURUM