Aşkale Koçak İkinciliğe Ulaştı

Okul sporları kapsamında düzenlenen atletizm yarışmalarında Aşkale Koçak ilköğretim okulu il ikincisi oldu.
Erzurum'da düzenlenen İlkokullar arası puanlı atletizm müsabakalarında, eski milli sporcu, Atletizm Antrenörü ve Beden Eğitim Öğretmeni Elif Eyüp idaresindeki Koçak Ortaokulu atletizm takımı il ikincisi oldu.
Yarışmalarda, Cirit branşında Hüseyin Akdağ ve Esma Demir birinci, Yüksek atlamada Berkay Turan birinci, 100 metre engellide Berkay Turan birinci ve 60 metrede Elif Feyza Kırpınar birinci olmayı başardı. - ERZURUM
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