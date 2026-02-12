Askeri Araç Devrildi: 7 Yaralı - Son Dakika
Askeri Araç Devrildi: 7 Yaralı

12.02.2026 16:17
Burdur-Isparta karayolunda devrilen askeri nakil aracında 7 kişi yaralandı, 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR)- Burdur– Isparta karayolunda askeri personel ve mahkum taşıyan nakil aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6'sı askeri personel, 1'i şoför olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Burdur–Isparta karayolu Göltaş yolu mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde 03 ABZ 021 plakalı askeri nakil aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kaza sonrası olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunanlardan 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 1'inin ise Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan kazada yaralanan 3 askeri personel ile araç sürücüsünün kendi imkanlarıyla hastaneye başvurduğu bildirildi. Araçta bulunan 5 mahkumun ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve nakil reddi verdikleri öğrenildi. Kaza nedeniyle Burdur–Isparta karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta Valisi Abdullah Erin, kaza sonrası olay yerine giderek ekiplerden bilgi aldı. Vali Erin daha sonra hastanede tedavi altınan alınan yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Erin şunları söyledi:

"Bugün öğle saatlerinde Isparta–Burdur karayolunda, aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Afyonkarahisar ilimize ait cezaevi ring aracının yan yatması sonucu 3 Jandarmamız hafif şekilde yaralanmıştır. Araçta bulunan diğer personel ve mahkümların durumu iyidir. Yaralı Jandarma personelimize acil şifalar diliyor, kazadan etkilenen tüm görevlilerimize ve nakledilen mahküm/hükümlülere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA

