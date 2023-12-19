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Aslanapa'dan Filistin'e Gönül Köprüsü - Son Dakika
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Aslanapa'dan Filistin'e Gönül Köprüsü

Aslanapa'da, Filistin halkının yaralarını sarmak amacıyla 'Aslanapa'dan Filistin'e Gönül Köprüsü' mottosuyla hayır çarşısı açıldı. Kaymakam Sezai Demirci, daire amirleri, muhtarlar, öğrenciler ve velilerin katıldığı hayır çarşısında, satış yapılan stantları gezen Kaymakam Demirci, emeği geçenlere teşekkür etti.

Aslanapa\'dan Filistin\'e Gönül Köprüsü
19.12.2023 - 08:59,
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Aslanapa Filistin halkının yaralarını sarmak amacıyla "Aslanapa'dan Filistin'e Gönül Köprüsü" mottosuyla hayır çarşısı açıldı.

Kaymakamlığının koordinesinde Filistin halkının yaralarını sarmak için "Aslanapa'dan Filistin'e Gönül Köprüsü" mottosuyla Ortaca İlköğretim Okulunda düzenlenen hayır çarşısına Kaymakam Sezai Demirci, daire amirleri, muhtarlar, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaymakam Demirci, hayır çarşısında satış yapılan stantları gezip bilgi aldı, emeği geçen herkese teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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