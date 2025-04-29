Aspiratörden çıkan yangın paniğe neden oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde aspiratör yangını paniğe neden oldu.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Kumsal Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde aspiratörden çıkan yangın mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. Yangın, bugün öğle saatlerinde meydana geldi.

Mutfakta bulunan aspiratör henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden ev sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kozlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Evde maddi hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.