'Asrın felaketi'ne dikkat çeken Terme Belediye Başkanı Şenol Kul - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

'Asrın felaketi'ne dikkat çeken Terme Belediye Başkanı Şenol Kul

\'Asrın felaketi\'ne dikkat çeken Terme Belediye Başkanı Şenol Kul

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, afet öncesine önlem aldığımız kadar afet sonrasını da hazırlıklı olmalıyız dedi. Terme Arama Kurtarma Ekibi (TAKE) Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

25.04.2024 14:25  Güncelleme: 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Asrın felaketi'ne dikkat çeken Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Afet öncesine önlem aldığımız kadar afet sonrasını da hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Terme Arama Kurtarma Ekibi (TAKE) Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gönüllülük esasıyla yürütülen derneğin hizmetlerini anlatan TAKE Başkanı Arif Çelik, insan hayatına gönüllü olan ve çalışmalarıyla Türkiye'deki öncü dernekler arasında yer aldıklarını belirtti.

TAKE'nin kaza, kayıp, kurtarma ve afet gibi durumlarda AFAD ile akredite halinde alanında uzman kadrolarla sahada hizmete hazır olduğunu belirten TAKE Başkanı Arif Çelik, "Her geçen gün kendini geliştiren ekibimiz uzun süren teorik ve uygulamalı eğitimlerinin ardından AFAD ile koordineli olarak sahada göreve hazırdır. Olası bir kayıp, kaza ya da afet durumunda TAKE olaya derhal müdahale edebilecek pozisyondadır. Yalnızca bölgemizde değil tüm ülke genelinde hizmetlerini sürdüren derneğimiz her geçen gün güçlenmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği depremi anımsatarak arama kurtarma ekiplerinin değerine değinen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Termemizde sizler kadar kapsamlı bir sivil toplum kuruluşunun olmasından şehrimiz adına gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye tarihinin en büyük afetiyle yüzleşti. Depremde sağlam yapıların önemi kadar aynı zamanda olası bir afete karşı arama kurtarma ekiplerinin kıymetini de görmüş olduk. Afet öncesine önlem aldığımız kadar afet sonrasını da hazırlıklı olmalıyız. Asrın felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet dilerken deprem kuşağında bulunan ülkemizde bir daha afet yaşanmaması temennisinde bulunuyoruz. Bölgede eşi benzeri olmayan, insan hayatına gönüllü olan TAKE'nin gelişimi için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Şenol Kul, Terme, Sivil Toplum, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Asrın felaketi'ne dikkat çeken Terme Belediye Başkanı Şenol Kul - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 AK Parti’ye mesaj mı vardı İşte Bahçeli’nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları AK Parti'ye mesaj mı vardı? İşte Bahçeli'nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
12:50 AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak “bana saldırıyorlar“ diye bağırmaya başladı AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak "bana saldırıyorlar" diye bağırmaya başladı
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti 5 ilde kafe ve restoranlara denetim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti! 5 ilde kafe ve restoranlara denetim
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
14:57 Fenerbahçe’ye transfer olacağı konuşulan Zehra Güneş, VakıfBank ile 2 ııllık sözleşme imzaladı #127952 Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Zehra Güneş, VakıfBank ile 2 ııllık sözleşme imzaladı #127952
14:36 Belediye Başkanı Aydar’dan Ceyhanlı emeklilere 5 bin lira ikramiye müjdesi Belediye Başkanı Aydar'dan Ceyhanlı emeklilere 5 bin lira ikramiye müjdesi
14:07 23 Nisan’da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki 23 Nisan'da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki
13:51 Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe’den intikamımızı alacağız Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız
13:49 Yargıtay Başkanı 25’nci turda da seçilemedi Gözler şimdi 26’ncı turda Yargıtay Başkanı 25'nci turda da seçilemedi! Gözler şimdi 26'ncı turda
13:29 Bakan Tekin, yeni müfredat için tarih verdi Bakan Tekin, yeni müfredat için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 15:07:19. #1.12#
SON DAKİKA: 'Asrın felaketi'ne dikkat çeken Terme Belediye Başkanı Şenol Kul - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement