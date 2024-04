Yerel

'Asrın felaketi'ne dikkat çeken Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Afet öncesine önlem aldığımız kadar afet sonrasını da hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Terme Arama Kurtarma Ekibi (TAKE) Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gönüllülük esasıyla yürütülen derneğin hizmetlerini anlatan TAKE Başkanı Arif Çelik, insan hayatına gönüllü olan ve çalışmalarıyla Türkiye'deki öncü dernekler arasında yer aldıklarını belirtti.

TAKE'nin kaza, kayıp, kurtarma ve afet gibi durumlarda AFAD ile akredite halinde alanında uzman kadrolarla sahada hizmete hazır olduğunu belirten TAKE Başkanı Arif Çelik, "Her geçen gün kendini geliştiren ekibimiz uzun süren teorik ve uygulamalı eğitimlerinin ardından AFAD ile koordineli olarak sahada göreve hazırdır. Olası bir kayıp, kaza ya da afet durumunda TAKE olaya derhal müdahale edebilecek pozisyondadır. Yalnızca bölgemizde değil tüm ülke genelinde hizmetlerini sürdüren derneğimiz her geçen gün güçlenmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği depremi anımsatarak arama kurtarma ekiplerinin değerine değinen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Termemizde sizler kadar kapsamlı bir sivil toplum kuruluşunun olmasından şehrimiz adına gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye tarihinin en büyük afetiyle yüzleşti. Depremde sağlam yapıların önemi kadar aynı zamanda olası bir afete karşı arama kurtarma ekiplerinin kıymetini de görmüş olduk. Afet öncesine önlem aldığımız kadar afet sonrasını da hazırlıklı olmalıyız. Asrın felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet dilerken deprem kuşağında bulunan ülkemizde bir daha afet yaşanmaması temennisinde bulunuyoruz. Bölgede eşi benzeri olmayan, insan hayatına gönüllü olan TAKE'nin gelişimi için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN