Asrın felaketinin 3\'üncü yıl dönümünde deprem mezarlığında hüzünlendiren ziyaret

Hatay'da depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümünde mezarlıkları ziyaret ederek hüzünlü anlar yaşadılar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depremde vefat eden vatandaşlar için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde deprem mezarlığı kurulmuştu. Asrın felaketinin ardından her yıl dönümünde olduğu gibi 3'üncü yıl dönümünde de depremde yakınını kaybeden vatandaşlar deprem mezarlığını ziyaret etti. 6 Şubat sabahının ilk saatlerinde başlayan ziyaretlerde vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadılar. Hatay Büyükşehir Belediyesi de mezarlığı bayraklarla donatarak, ziyaret gerçekleştiren vatandaşlara dikmeleri için çiçek dağıttı.

"Formayı aldım ama oğlumun giymesi kısmet değildi. Ertesi gün okulda giyeceği için başucuna koydu"

Aldığı formayı bir kez bile giyemeyen evladının depremde can verdiğini ifade eden acılı baba Abdullah Ünal, "6 Şubat depreminde oğlumu kaybettim. İlk 30 saniyede ne yapacağımızı bilemedik. Oğlumu kaybettim ve onun acısını yaşıyorum. Depremde evdeydik ama ayrı ayrı odalardaydık. Oğlum bir anda merdiven boşluğuna koştu, koşma dedim ama dinlemedi. Beni 3 gün sonra kurtardılar oğlumun cansız bedenini ise 5 gün sonra çıkarttık. Oğlum 16 yaşında bir futbol aşığıydı. Hatayspor'un maçlarına sürekli giderdi. Pazar günü Hatayspor maçını izledik ve ona forma sözü verdim. Formayı aldım ama oğlumun giymesi kısmet değildi. Ertesi gün okulda giyeceği için başucuna koydu. Ben haftanın iki günü mezara geliyorum. Bu acı ömür boyu bitmez. Herkesin acısı vardır" dedi.

"Bugün kızını ve iki torununu kaybeden birisi nasılsa öyleyim ve ciğerim yanıyor"

Depremde kızını ve iki torununu kaybeden Polat Yılmaz da acı çektiğini ifade ederek, "Yaşadığımız depremde kızım ve torunlarımı bir türlü enkazdan çıkaramadık. O kadar enkaz başında bağırdım, çağırdım ama 3 gün çıkaramadık. Allah cümlemizin şehitlerine rahmet eylesin. Esentepe Mahallesi'nde yıkılmıştı. Erken gelip yetiştik ama 2 gün sonra kurtarabildik. Bugün kızını ve iki torununu kaybeden birisi nasılsa öyleyim. Ciğerim yanıyor. Her yıl ziyaret ediyoruz. Elimizden geldiği kadar her cuma gelip ziyaret ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY