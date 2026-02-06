Asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümünde deprem mezarlığında hüzünlendiren ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümünde deprem mezarlığında hüzünlendiren ziyaret

Asrın felaketinin 3\'üncü yıl dönümünde deprem mezarlığında hüzünlendiren ziyaret
06.02.2026 11:06  Güncelleme: 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümünde mezarlıkları ziyaret ederek hüzünlü anlar yaşadılar.

Hatay'da depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümünde mezarlıkları ziyaret ederek hüzünlü anlar yaşadılar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depremde vefat eden vatandaşlar için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde deprem mezarlığı kurulmuştu. Asrın felaketinin ardından her yıl dönümünde olduğu gibi 3'üncü yıl dönümünde de depremde yakınını kaybeden vatandaşlar deprem mezarlığını ziyaret etti. 6 Şubat sabahının ilk saatlerinde başlayan ziyaretlerde vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadılar. Hatay Büyükşehir Belediyesi de mezarlığı bayraklarla donatarak, ziyaret gerçekleştiren vatandaşlara dikmeleri için çiçek dağıttı.

"Formayı aldım ama oğlumun giymesi kısmet değildi. Ertesi gün okulda giyeceği için başucuna koydu"

Aldığı formayı bir kez bile giyemeyen evladının depremde can verdiğini ifade eden acılı baba Abdullah Ünal, "6 Şubat depreminde oğlumu kaybettim. İlk 30 saniyede ne yapacağımızı bilemedik. Oğlumu kaybettim ve onun acısını yaşıyorum. Depremde evdeydik ama ayrı ayrı odalardaydık. Oğlum bir anda merdiven boşluğuna koştu, koşma dedim ama dinlemedi. Beni 3 gün sonra kurtardılar oğlumun cansız bedenini ise 5 gün sonra çıkarttık. Oğlum 16 yaşında bir futbol aşığıydı. Hatayspor'un maçlarına sürekli giderdi. Pazar günü Hatayspor maçını izledik ve ona forma sözü verdim. Formayı aldım ama oğlumun giymesi kısmet değildi. Ertesi gün okulda giyeceği için başucuna koydu. Ben haftanın iki günü mezara geliyorum. Bu acı ömür boyu bitmez. Herkesin acısı vardır" dedi.

"Bugün kızını ve iki torununu kaybeden birisi nasılsa öyleyim ve ciğerim yanıyor"

Depremde kızını ve iki torununu kaybeden Polat Yılmaz da acı çektiğini ifade ederek, "Yaşadığımız depremde kızım ve torunlarımı bir türlü enkazdan çıkaramadık. O kadar enkaz başında bağırdım, çağırdım ama 3 gün çıkaramadık. Allah cümlemizin şehitlerine rahmet eylesin. Esentepe Mahallesi'nde yıkılmıştı. Erken gelip yetiştik ama 2 gün sonra kurtarabildik. Bugün kızını ve iki torununu kaybeden birisi nasılsa öyleyim. Ciğerim yanıyor. Her yıl ziyaret ediyoruz. Elimizden geldiği kadar her cuma gelip ziyaret ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Deprem, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümünde deprem mezarlığında hüzünlendiren ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Sevgilisi müjdeyi verdi Galatasaray’ın yıldızı evleniyor Sevgilisi müjdeyi verdi! Galatasaray'ın yıldızı evleniyor
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
AK Partili Elitaş’tan Özel’in erken seçim çağrılarına tepki: Bu bir liderlik zafiyetidir AK Partili Elitaş'tan Özel'in erken seçim çağrılarına tepki: Bu bir liderlik zafiyetidir
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda... Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz: Afetin ardından hızlı bir şekilde sahaya konumlandık Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz: Afetin ardından hızlı bir şekilde sahaya konumlandık

11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
10:57
CHP’li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 12:41:55. #7.11#
SON DAKİKA: Asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümünde deprem mezarlığında hüzünlendiren ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.