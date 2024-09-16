İzne çıkan astsubay, evinde canına kıydı - Son Dakika
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İzne çıkan astsubay, evinde canına kıydı

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Karabük'te izinde olan Astsubay Mesut Ayyıldız, evinde silahıyla intihar ederek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16.09.2024 23:47  Güncelleme: 07:41
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Karabük'te izinde olduğu öğrenilen astsubay, evinde ölü bulundu. Astsubayın silahıyla intihar ettiği öğrenildi.

ASTSUBAY, EVİNDE İNTİHAR ETTİ

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1004. Sokak'ta meydana geldi. Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma Jandarma Karakolu'nda görev yapan Astsubay Mesut Ayyıldız evinde ölü bulundu. Eşi memleketinde olduğu sırada izin aldığı öğrenilen Ayyıldız'ın evinde silahıyla başına bir el ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayyıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri de olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ayyıldız'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Astsubayın Zonguldaklı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzne çıkan astsubay, evinde canına kıydı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzne çıkan astsubay, evinde canına kıydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Uzman çavuşların maaşı ne kadar.. 12.500 tl maaş alan emeklinin psikolojisi hakkında da bilgi sahibi ol ender.. 50 67 Yanıtla
    Volkan SAVCIOĞLU:
    Lafa bak Hamdinin Adam intihar etmiş Hamdinin derdi o ne kadar alıyor bu ne kadar alıyor Emeklinin maaşını asker mi belirliyorda burda bunu yazıp kıyaslama yapıyorsun bence sen biraz insalıkla ilgili bilgi sahibi ol yaşın her kaçsa !!! 116 6
  • Ender Kervancıoğlu:
    Askerlerin psikolojisi bozuk oluyor. Özellikle uzman çavuşlar. 57 59 Yanıtla
  • Murat Uzunkaya:
    Kesin eşiyle sorunları vardı. Olay ailevi bir olay. Allah rahmet eylesin. 29 20 Yanıtla
    Celil Başer:
    bilir kişi raporu yazdı 30 7
  • sait turk:
    Hemen ekonomiden dem vurulmuş ! adamın başka sorunları olabilir illa paramıdır? şu venezüella yada Küba, kolombiya Arjantin, hatta en fakir arab ülkeleri yada Afrika orada günde kaç kişi param yok diye canına kıyıyor acaba???yazık etmiş kendine 15 10 Yanıtla
  • Cem Aydin:
    İnsanluğımızn yeni sorunu kumar slotttt 20 3 Yanıtla
  • Caner Soylu:
    intihar eden uzman çavuş astsubay değil bu sayfa kadar sallayan kimse yok... 13 4 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş:
    çömez uzman çavuş, kumar işi olabilir gençlerde yaygın. 2 10 Yanıtla
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