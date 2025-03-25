At binme çiftliğini özel ve kimsesiz çocukların hizmetine sundu - Son Dakika
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Yerel

At binme çiftliğini özel ve kimsesiz çocukların hizmetine sundu

At binme çiftliğini özel ve kimsesiz çocukların hizmetine sundu

Mersin'de yaşayan Burak Yüksel, at binme çiftliğinden elde ettiği gelirle kimsesiz çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

25.03.2025 10:13
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Mersin'de yaşayan Burak Yüksel, at binme çiftliğinden elde ettiği gelirle kimsesiz çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Çiftlikte otizmli çocuklara ücretsiz hipoterapi hizmeti sunulurken, özel bireyler ile gazi ve şehit çocukları da ücretsiz at binme imkanı buluyor.

Toroslar ilçesinde 4 yıldır faaliyet gösteren Burak Yüksel'e ait at binme çiftliği, sunulan sosyal hizmetlerle dikkat çekiyor. Çiftlikten elde edilen gelirle kimsesiz çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine destek verilirken, özel bireyler için de önemli destek sunuluyor. Otizmli çocuklar için ücretsiz hipoterapi hizmeti verilen çiftlikte, down sendromlu bireylerin yanı sıra gazi ve şehit çocukları için de ücretsiz at binme imkanı sunuluyor.

"Tüm çocuklar bundan yararlansın"

İlçeye bağlı Karaisalı Mahallesi'nde mantar tesisi işleten Burak Yüksel, yaklaşık 5 yıl önce bir arkadaşının otizmli çocuğunu hipoterapi merkezine götürmek için Eskişehir'e gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. O dönemde en yakın merkezin Eskişehir'de olduğunu, gerek yol ve konaklama ücretleri gerekse zaman açısından sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Yüksel, kendisinin de çocukluktan beri ata bindiğini ifade ederek, "O zaman dedik ki; 'madem böyle bir etkisi var, biz de burada çiftlik kurarak ücretsiz hizmet verelim.' Yani sadece parası olanın çocuğu bundan faydalanmasın, tüm çocuklar bundan yararlansın. Bu düşünceyle yola çıktık" dedi.

Çiftlikteki at sayısını artırdı

At binmenin otizmli, zihinsel ve bedensel engelli çocuklara fayda sağladığını öğrendikten sonra, çiftliğindeki at sayısını artırmayı ve engelli çocuklara yardımcı olmayı amaçladığını belirten Yüksel, "Çocukluğumdan beri ata biniyorum. Mantar tesisini kurunca buraya önce kendi atımı getirdim. Sonra hipoterapinin özel çocukların üzerindeki etkisini, zihinsel ve bedensel engelli çocukların üzerindeki etkisini araştırıp okuduktan sonra 'at sayımı çoğaltayım ve eğitimli atlar getireyim, bu çocuklara fayda sağlayayım' dedim. Tesisimizde otizmli, down sendromlu çocuklar ile gazi ve şehit çocukları, kimsesiz çocuklar, sevgi evi çocukları için ücretsiz hipoterapi hizmeti vermeye başladık" diye konuştu.

Daha sonra gelen misafirlerin ücret karşılığı at binmek istediklerini anlatan Yüksel, gelirin de kimsesiz çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için bir kumbara oluşturduklarını kaydetti.

"Deprem zamanında çok sayıda çocuğu çiftlikte ağırladık"

Çiftlikten elde edilen tüm gelirin kimsesiz çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere bağışlandığını ifade eden Burak Yılmaz, deprem zamanında çok sayıda çocuğu çiftlikte ağırladıklarını ifade etti. Yılmaz, "Palyaçolar getirdik, sihirbazlar getirdik, kuklalar getirdik, patlamış mısır, pamuk şeker. Bunların hepsini yaptık. Sırf çocuklar için etkinlikler düzenleyebilmek adına yaptık. Tesisimizi biraz daha düzenlememiz gerekiyor. Ama şu an sevgi evindeki çocuklarımıza ve diğer ihtiyaç sahiplerine daha fazla odaklandığımız için tesisimizi geliştiremedik. Ama tabii ki daha da geliştireceğiz. İnşallah yakın zamanda çok daha güzel, çok daha güvenli ve emniyetli bir yer haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"İki kardeş birbirlerini ata bindirip gezdirebiliyor"

Otizmli kardeşler Duru ve Doruk'un çiftliğe ilk geldikleri zaman atlara yaklaşamadıklarını kaydeden Yılmaz, "Duru ve Doruk bizim evlatlarımız. İlk geldiklerinde atlara bile yaklaştırmakta zorlanıyorduk. Şimdiyse iki kardeş birbirlerini ata bindirip gezdirebiliyorlar. İşte bunları görmek bizi gerçekten mutlu ediyor. Çocukların hayvanlarla iç içe olması, özgüven gelişimi açısından çok faydalı. Biz bunu bu çocuklara yaşatabildiğimiz zaman, daha da mutlu oluyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel At binme çiftliğini özel ve kimsesiz çocukların hizmetine sundu - Son Dakika

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