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Ata tohumları, minik öğrencilerin ellerinden geleceğe taşınacak - Son Dakika

Ata tohumları, minik öğrencilerin ellerinden geleceğe taşınacak

08.11.2021 16:19

- Ata tohumları, minik öğrencilerin ellerinden geleceğe taşınacak Atakum Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine ata tohumu bilinci kazandırmak amacıyla uygulamalı tarım eğitimi verildi.

- Ata tohumları, minik öğrencilerin ellerinden geleceğe taşınacak

SAMSUN - Atakum Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine ata tohumu bilinci kazandırmak amacıyla uygulamalı tarım eğitimi verildi. Eğitim sonrası öğrenciler, belediyenin ziraat mühendisleri eşliğinde ata tohum yetiştiriciliğine ilk adımlarını attı.

Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve özel bir okul iş birliği ile okulun ilköğretim öğrencilerine ata tohumu tanıtmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için uygulamalı tarım eğitimi verildi. Öğrencilere ata tohumunun ekimi, fide haline getirilmesi ve bakımı aşama aşama anlatıldı.

Öğrencilerin çiftçilik deneyimi

Karadeniz'in ilk tohum bankası Ata Tohum Merkezi'nden getirilen ata tohumlarının özelliklerinin anlatılmasının ardından, uzmanlar öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplandırdı. Öğrenciler, Atakum Belediyesi'nin ziraat mühendisleri ve saha görevlileri eşliğinde tohumları kasalardaki torfa ekti. Eğitim kapsamında pırasa, siyah havuç, yerli pazı, azman lahana, beyaz soğan ve kıvırcık marul tohum ekimi yapıldı. İlk çiftçilik deneyimlerinde heyecanları gözlerinden okunan minik öğrenciler, tohumları fide haline geldiğinde okul bahçesindeki toprakla buluşturacak. Fidelerin büyüyüp ürün vermeye başlayıncaya kadarki süreci adım adım takip edebilme imkanına kavuşacak olan minikler, ata tohum yetiştiriciliğinin her aşamasında etkin rol oynayacak.

"Önemli katkı sağlayacaklar"

Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ziraat mühendisleri, sürdürülebilir ve doğal olma özelliği ile ata tohumunun değerinin paha biçilemez olduğunun altını çizerek, "Atalarımızdan bize kalan ata tohumu geleceğe aktarmak istiyoruz. Bu nedenle ata tohumunun önemini anlatmak için öğrencilerimizle bir araya geldik. Ata tohumunun özelliklerini, hibrit tohumdan farkını, ekimini, fide haline getirilmesini ve ürün haline geldikten sonra tohumun tekrar toprağa ekilme döngüsünü anlattık. Öğrencilerimiz büyük heyecan ve hevesle dinlediler. Onlarla beraber tohumlarımızı ektik. Öğrencilerimiz bundan sonraki aşamaları takip edecek ve tohumların geleceğe aktarılmasında önemli katkı sağlayacaklar. Bu yönüyle tohum üreticiliğine de başlamış oldular" diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)

Ata tohumları, minik öğrencilerin ellerinden geleceğe taşınacak
Ata tohumları, minik öğrencilerin ellerinden geleceğe taşınacak
Ata tohumları, minik öğrencilerin ellerinden geleceğe taşınacak
Ata tohumları, minik öğrencilerin ellerinden geleceğe taşınacak

Tohum, Tarım, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ata tohumları, minik öğrencilerin ellerinden geleceğe taşınacak - Son Dakika


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