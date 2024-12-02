Atabarı Kayak Merkezi Yeni Sezona Merhaba Dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atabarı Kayak Merkezi Yeni Sezona Merhaba Dedi

Atabarı Kayak Merkezi Yeni Sezona Merhaba Dedi

Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 90 cm'ye ulaştı, sezon açıldı.

02.12.2024 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Atabarı Kayak Merkezi, yeni sezonda kayak severlere hizmet vermeye başladı.

Artvin'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Atabarı Kayak Merkezi, kış sezonuna "Merhaba" dedi. 90 santimetre kar kalınlığına ulaşan merkez, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Artvin şehir merkezine 18 kilometre mesafede, 2 bin 200 metre rakımdaki Mersivan Dağı'nda yer alan Atabarı Kayak Merkezi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veriyor. Kar yağışıyla birlikte pistlerin hazırlanmasının ardından, tesis kayak severlerin kullanımına sunuldu. Bin 300 metre uzunluğundaki iki pist, farklı zorluk derecelerine göre tasarlanmış durumda. Bölge, hem amatör hem de profesyonel kayakçılar için ideal bir seçenek sunuyor.

" Türkiye'de kayak sezonu Artvin'de başlar, Artvin'de biter"

Sezonun ilk gününde Atabarı Kayak Merkezi'ni dolduran ziyaretçiler, pistlerde doyasıya eğlendi. Kayak yapanların yanı sıra kızak keyfi süren çocuklar ve eşsiz kar manzarasında fotoğraf çektiren aileler renkli görüntüler oluşturdu. Bölge esnafı da sıcak içecekler ve yöresel lezzetlerle misafirlere hizmet verdi.

Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Başköylü, yeni kayak sezonu ile "Atabarı Kayak Merkezi'miz bu yıl da kayak severlere kapılarını açtı. Şu an pistlerde yaklaşık 90 santimetrelik kar var ve tüm tesislerimiz hazır. Geçen yıla göre daha yoğun bir sezon bekliyoruz. Türkiye'de kayak sezonu Artvin'de başlar ve Artvin'de biter, bu bizim sloganımız oldu. Geçen yıl 23 Nisan'da bile kayak yaparak sezonu kapattık. Bu yıl da aynı başarıyı hedefliyoruz" bilgisini paylaştı.

Öte yandan, kayak tutkunları özel araçları ile çıkabildikleri Atabarı Kayak Merkezi'nde günlük kayak kiralamaya 450 TL ve telesiyeje 150 TL olmak üzere toplam 600 TL ödeyerek kayak yapabiliyor. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Etkinlik, artvin, Turizm, Yerel, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atabarı Kayak Merkezi Yeni Sezona Merhaba Dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:28 Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem
07:40 Tel Rıfat’taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed’in elinden aldı Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed'in elinden aldı
07:23 Türkmenler, Tel Rıfat’a mehter marşıyla girdi Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi
07:20 Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti
07:01 Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye’deki ilerleyişi Rusya ve İran’ın zayıfladığını gösteriyor Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi Rusya ve İran'ın zayıfladığını gösteriyor
15:51 Samet Aybaba’nın Hasan Arat’a yazdığı mektup ortaya çıktı Samet Aybaba'nın Hasan Arat'a yazdığı mektup ortaya çıktı
15:44 Ahmet Nur Çebi’den Hasan Arat’a zehir zemberek sözler Ahmet Nur Çebi'den Hasan Arat'a zehir zemberek sözler
15:38 Muhalifler terör örgütü PKKYPG’nin kontrolündeki Tel Rıfat’ı tamamen kuşattı Muhalifler terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat'ı tamamen kuşattı
15:26 Bağcılar’da Oto Yıkama İşletmecisine Silahlı Saldırı: Saldırgan Yakalandı ve Darp Edildi Bağcılar'da Oto Yıkama İşletmecisine Silahlı Saldırı: Saldırgan Yakalandı ve Darp Edildi
15:25 Giovanni van Bronckhorst’un Beşiktaş’tan alacağı tazminat belli oldu Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'tan alacağı tazminat belli oldu
15:11 Diyarbakır’da zihinsel engelli adam 2 kardeşini öldürüp babasını ağır yaraladı Diyarbakır'da zihinsel engelli adam 2 kardeşini öldürüp babasını ağır yaraladı
15:07 Kestaneye yüzde 70 zam Kestaneye yüzde 70 zam
15:06 Muğla’da yol kenarında erkek cesedi bulundu Muğla'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
15:01 Suriye’de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı
14:30 Muhalifler, Hanaser’de 30 rejim askerini esir aldı Muhalifler, Hanaser'de 30 rejim askerini esir aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 09:55:21. #1.11#
SON DAKİKA: Atabarı Kayak Merkezi Yeni Sezona Merhaba Dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.