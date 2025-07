Atakum\'a yeni halk et satış noktası

Samsun'un Atakum ilçesine ilk kent lokantasını kazandıran Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, ikinci şube ile Samsun'un ilk halk et satış noktasını hizmete açtı.

Başkan Türkel'in geçen aralık ayında hizmete sunduğu Matasyon Kent Lokantası, ekonomik ve seçkin menüsüyle ilk günden itibaren vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Başkan Türkel, Atakum'un ikinci kent lokantası ile Samsun'un ilk halk et satış noktasını ise Türkiş'te hizmete sundu. Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 10'da hizmete başlayan kent lokantası ile halk et vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Ömürevleri Kent Lokantası, pazar günü hariç haftanın altı günü 12.00-16.00 saatleri arasında, Halk Et Satış Noktası da haftanın yedi günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

"Daha da hızlanacağız"

Atakum'a iki kent lokantası ile halk et satış noktası kazandıran Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, açılış töreninde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Törende yaptığı konuşmada halk odaklı çalışmalara son hız devam edeceklerini belirten Başkan Türkel, "Kent lokantasının ikinci şubesini bugün açmanın gururunu yaşıyoruz. Halk et projesinin de ilk şubesini açıyoruz. Samsunlu ve Atakumlu hemşehrilerimize şunu söylemek istiyorum. Asla, özel sektöre rakip olmak gibi bir düşüncemiz yok. Yoksulluğun bu kadar gün yüzüne çıktığı ortamda, sofralara bir nebze katkı sağlamak amacıyla açtık. Çalışma saatlerinin belli olduğu bir süreç olacak. Ürün yelpazemizde çok çeşitlilik yapmayacağız. Özel sektördeki kasap hemşehrilerimize, buradan söylemek istiyorum. Atakum halkına, Samsun halkına hayırlı olsun. İlkini açtığımız halk ete, buyük ilgiyle ve taleple hizmete başladık. Vatandaşlarımızın mutluluğunu görmek bizi daha da mutlu ediyor. Doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Sosyal belediyeciliği daha da öne çıkaracağımız günlere başladık ve daha da hızlanacağız. Atakum'a ve Samsun'a hayırlı olsun" dedi.

Vatandaşlar, "Hizmetin devamını diliyoruz. Çok mutlu olduk. Atakum'un ihtiyacı vardı. Fiyatlar uygun. Hizmet çok güzel, ürünler kaliteli. Atakum halkına hayırlı uğurlu olsun. Başkan Türkel'e başarılar dileriz" diyerek Türkel'e teşekkür ettiler. - SAMSUN