Atakum Aquapark, Yaz Sezonunu Coşku ile Açtı

Samsun'un Atakum ilçesinde yaz sezonunu açan Atakum Belediyesi Aquapark Tesisi, renkli etkinlikleri ve çocuklara yönelik hizmetleriyle ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor.

Eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte kapılarını açan Aquapark, Yenimahalle Mahallesi 3130. Sokak'ta 3-15 yaş arası çocuklara hitap eden güvenli eğlence alanlarıyla dikkat çekiyor. Tesis, ilk günlerinden itibaren serinlemek isteyen çocuklar ve aileleriyle dolup taştı.

Su kaydırakları, geniş havuzlar, yaz menüsü

30, 60 ve 130 cm derinliğindeki havuzları, su kaydırakları, su oyun alanları ve güneşlenme terasıyla hizmet veren Aquapark'ta çocuklar eğlenceli vakit geçirirken, aileler dinlenme alanlarında günün tadını çıkarıyor. Tesiste ayrıca aile bütçesine uygun menülerin yer aldığı kafeterya da bulunuyor.

"Yaz tatilini unutulmaz kılacak"

Atakum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Aquapark, ailelerin yaz boyunca buluşma noktası olacak. Çocuklarımız için keyifli ve güvenli bir ortam hazırladık. Yaz tatilini unutulmaz kılacak anılar biriktirmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Merkezi konumu, ulaşılabilirliği ve sosyal donatılarıyla dikkat çeken tesis, haftanın yedi günü 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. - SAMSUN