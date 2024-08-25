Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, İnşaat Sektörüne Destek Sözü Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, İnşaat Sektörüne Destek Sözü Verdi

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, İnşaat Sektörüne Destek Sözü Verdi

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği'nde düzenlenen kahvaltı programında inşaat sektörünün önemine değinerek, ruhsat işlemlerinin 3 ayı geçmeyeceği sözünü verdi.

25.08.2024 14:30  Güncelleme: 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, "İnşaat sektörü Atakum'un tek yatırım tarafı. İlçemizde ruhsat işlemlerinin 3 ayı bulması için çalışmalar yapacağız" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği'nde (SİMDER) düzenlenen kahvaltı programına katıldı. SİMDER üyelerinin katılımıyla gerçekleşen programda Dernek Başkanı Sezgin Aydın, inşaat sektöründe yaşadıkları sorun ve talepleri dile getirerek, bu konuda destek beklediklerini söyledi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, programda yaptığı konuşmada Atakum'un gelişmesi için inşaat sektörünün önemine değindi. Başkan Türkel, "İnşaat sektörü, Atakum'un tek yatırım tarafı. Ben de Atakum Endüstri Meslek Lisesi yapı bölümü mezunu olarak inşaat sektörünü bilen birisiyim. Sektörün yaşadığı sıkıntıların farkındayım. Sizlerle aynı düşünceleri paylaşıyorum. Sektörün en önemli sorunlarından biri de uzun süren ruhsat alma konusu. Bu konuda gereken tedbirleri alıp, en iyi kadroyu kurup sizlere daha iyi hizmet edeceğiz. Ruhsat süresi 3 ayı geçmeyecek. Bunun sözünü veriyorum. Ruhsat işlemlerinin 3 ayı bulmasını bile istemiyorum" ifadelerine yer verdi.

İskan konusunda da sektöre gerekli kolaylıkların sağlanacağını ifade eden Başkan Türkel, "İnşaatı bilen birisi olarak iskan aşamasında bir takım kolaylıkların sağlanacak. İş akışı hızlandırılacak. Sizlerden gelen müteahhitlerin işlerinin hızlı yürümesi adına ilgili birimlerde personel görevlendirilmesi konusunu da değerlendireceğiz. Bu konu da her iki taraf adına fayda sağlayacaktır. Belediye olarak elimizden gelen desteği sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından SİMDER yöneticileri ve üyeleri de soru, görüş, öneri ve taleplerini dile getirirken, karşılıklı fikir alışverişi ile toplantı sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Serhat Türkel, Ekonomi, Atakum, samsun, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, İnşaat Sektörüne Destek Sözü Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 Günlerdir her yerde aranan minik Narin’in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu Günlerdir her yerde aranan minik Narin'in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
16:10 Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses! Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor
15:13 Skandal videoya savunması daha beter Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu Skandal videoya savunması daha beter! Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alper Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumruklamasına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alper Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumruklamasına ilk yorum
13:24 Orta Doğu alev alev İsrail uçakları Lübnan’ı vurdu, Hizbullah’ın yanıtı sert oldu Orta Doğu alev alev! İsrail uçakları Lübnan'ı vurdu, Hizbullah'ın yanıtı sert oldu
15:37 Amasya’nın 10 günlük suyu kaldı Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı
15:26 Jose Mourinho, Samet Akaydın’ın kalmasını istiyor Jose Mourinho, Samet Akaydın'ın kalmasını istiyor
14:52 Beşiktaş’ta deprem Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok
14:48 Başakşehir’de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı Başakşehir'de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı
14:47 Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması
14:43 Murat Övüç’ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı
14:17 Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor?
14:16 Erzincan’da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
14:01 Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi
13:53 Attığı goller sitemi altüst etti Okan Buruk’tan Batshuayi kararı Attığı goller sitemi altüst etti! Okan Buruk'tan Batshuayi kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 17:27:38. #1.13#
SON DAKİKA: Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, İnşaat Sektörüne Destek Sözü Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement