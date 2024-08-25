Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, İnşaat Sektörüne Destek Sözü Verdi

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Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, "İnşaat sektörü Atakum'un tek yatırım tarafı. İlçemizde ruhsat işlemlerinin 3 ayı bulması için çalışmalar yapacağız" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği'nde (SİMDER) düzenlenen kahvaltı programına katıldı. SİMDER üyelerinin katılımıyla gerçekleşen programda Dernek Başkanı Sezgin Aydın, inşaat sektöründe yaşadıkları sorun ve talepleri dile getirerek, bu konuda destek beklediklerini söyledi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, programda yaptığı konuşmada Atakum'un gelişmesi için inşaat sektörünün önemine değindi. Başkan Türkel, "İnşaat sektörü, Atakum'un tek yatırım tarafı. Ben de Atakum Endüstri Meslek Lisesi yapı bölümü mezunu olarak inşaat sektörünü bilen birisiyim. Sektörün yaşadığı sıkıntıların farkındayım. Sizlerle aynı düşünceleri paylaşıyorum. Sektörün en önemli sorunlarından biri de uzun süren ruhsat alma konusu. Bu konuda gereken tedbirleri alıp, en iyi kadroyu kurup sizlere daha iyi hizmet edeceğiz. Ruhsat süresi 3 ayı geçmeyecek. Bunun sözünü veriyorum. Ruhsat işlemlerinin 3 ayı bulmasını bile istemiyorum" ifadelerine yer verdi.

İskan konusunda da sektöre gerekli kolaylıkların sağlanacağını ifade eden Başkan Türkel, "İnşaatı bilen birisi olarak iskan aşamasında bir takım kolaylıkların sağlanacak. İş akışı hızlandırılacak. Sizlerden gelen müteahhitlerin işlerinin hızlı yürümesi adına ilgili birimlerde personel görevlendirilmesi konusunu da değerlendireceğiz. Bu konu da her iki taraf adına fayda sağlayacaktır. Belediye olarak elimizden gelen desteği sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından SİMDER yöneticileri ve üyeleri de soru, görüş, öneri ve taleplerini dile getirirken, karşılıklı fikir alışverişi ile toplantı sona erdi. - SAMSUN