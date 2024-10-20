Atakum Belediye Başkanı Türkel\'den Ulaşım Sorununa Çözüm Vurgusu

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Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, "Memleketimizi ayağa kaldırmak için ve bütün enerjimizi, öncelikli olarak ulaşım sorununu çözmek için kullanıyoruz. Sürdürülebilir projeler oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, şehirde görev yapana mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Çakırlar Korusu Tesisi'nde düzenlenen programda muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Türkel, Atakum'da yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Başkan Türkel programda yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden itibaren Atakum'u yaşam standartları yüksek bir kent haline getirme hedefiyle hareket ettiklerini söyledi. Saha çalışmalarıyla kent için kalıcı çözümler ve sürdürülebilir projeler üreteceklerine dikkat çeken Başkan Türkel, "Atakum Belediyesi'ni toplamaya çalışıyoruz ve toparlayacağız. Buna inanıyorum. İlk günkü, seçim çalışmalarımdaki heyecanımı aynı şekilde taşıyorum. Bütün heyecanımız, memleketimizi ayağa kaldırmak için ve bütün enerjimizi, öncelikli olarak ulaşım sorununu çözmek için kullanıyoruz. Sorunu, temelinden çözmeye çalışıyoruz. Sürdürülebilir projeler oluşturmaya çalışıyoruz. Çok yakında tamamen Fen İşleri Müdürlüğü'ne taşınmış olacağım. Bir aydır Fen İşleri Müdürlüğü'ndeyim, gelecek olan muhtarlarımıza da, randevu olayını kapattık, beni kim ararsa arasın 'Fen İşleri'ndeyim, Makine İkmal'deyim, buraya gelin' diyeceğim. Bir aradayken bunları söylemem gerekiyordu. Muhtarlar Günü'nüzü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN