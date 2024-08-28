Atakum Belediye personeli daha temiz Atakum için sahada - Son Dakika
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Yerel

Atakum Belediye personeli daha temiz Atakum için sahada

Samsun'un Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte yaz aylarında artan çevre kirliliğine dikkat çekmek ve temizlik farkındalığı oluşturmak için tam kadro sahaya çıktı. 'Daha temiz Atakum için sahadayız' sloganıyla başlatılan çalışmaya, müdürden işçisine her pozisyondan personel katıldı. Ellerine aldıkları süpürgelerle sahaya inen çalışanlar, kentin sokaklarını adım adım süpürdü. Farkındalık etkinliğinde, büyük miktarda çöp toplandı. Temizlik İşleri Müdürü Serkan İren, etkinliğin kentte çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, 'Daha temiz bir Atakum için, Atakum Belediye Başkanımız Serhat Türkel'in talimatları doğrultusunda farkındalık oluşturmak, süpürgeci ekiplerimize destek amacıyla gönüllülük esasıyla pozisyon fark etmeden genel saha amirimiz, yazı işleri sorumlumuz, müdür arkadaşlarımız, tüm personel el ele, daha temiz bir Atakum için çalışıyoruz. Atakum'umuzda özellikle kalabalığın arttığı Temmuz - Ağustos aylarında vatandaşlarımızın çöpleri yere atmasından dolayı, yoğun bir şekilde çöp tonajları çıkıyor. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışmakta. Bütün Atakum'u sevenleri, daha temiz bir Atakum için daha duyarlı olmaya ve etrafımızı temiz tutmaya davet ediyoruz'

28.08.2024 17:30
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Atakum Belediye personeli daha temiz Atakum için sahada

SAMSUN - Samsun'un Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte yaz aylarında artan çevre kirliliğine dikkat çekmek ve temizlik farkındalığı oluşturmak için tam kadro sahaya çıktı.

'Daha temiz Atakum için sahadayız' sloganıyla başlatılan çalışmaya, müdürden işçisine her pozisyondan personel katıldı. Ellerine aldıkları süpürgelerle sahaya inen çalışanlar, kentin sokaklarını adım adım süpürdü. Farkındalık etkinliğinde, büyük miktarda çöp toplandı.

Temizlik İşleri Müdürü Serkan İren, etkinliğin kentte çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Daha temiz bir Atakum için, Atakum Belediye Başkanımız Serhat Türkel'in talimatları doğrultusunda farkındalık oluşturmak, süpürgeci ekiplerimize destek amacıyla gönüllülük esasıyla pozisyon fark etmeden

genel saha amirimiz, yazı işleri sorumlumuz, müdür arkadaşlarımız, tüm personel el ele, daha temiz bir Atakum için çalışıyoruz. Atakum'umuzda özellikle kalabalığın arttığı Temmuz - Ağustos aylarında vatandaşlarımızın çöpleri yere atmasından dolayı, yoğun bir şekilde çöp tonajları çıkıyor. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışmakta. Bütün Atakum'u sevenleri, daha temiz bir Atakum için daha duyarlı olmaya ve etrafımızı temiz tutmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Serhat Türkel, Samsun, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atakum Belediye personeli daha temiz Atakum için sahada - Son Dakika

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