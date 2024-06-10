Atakum Belediyesi Çevre Haftası'nda Farkındalık Etkinlikleri Gerçekleştirdi

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Samsun'un Atakum Belediyesi, Çevre Haftası'nda şehrin dört bir yanında çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdi.

Hafta boyunca devam eden etkinlikler kapsamında Atakum Belediyesi ve Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) iş birliğinde Atakum sahilinde, geniş ölçekli temizlik çalışması yürütüldü. Çevre kirliliği ile mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte, Atakum Belediyesi çalışanları itfaiye ekipleri, gönüllüler ve vatandaşlar sahile atılan çöpleri topladı. Dalgıçlar tarafından denizde yapılan dip temizliğinde, çok sayıda atık çıkarıldı. Teneke kutu, tencere, plastik ve cam şişe gibi birçok atık, çalışma sonrası geri dönüşüm merkezlerine gönderildi. Kurupelit Yat Limanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, plastik şişe atıklarını boyayarak oluşturdukları saksılara, çiçek diktiler. Vatandaşlar 'Deniz Varsa Hayat Var' başlığıyla gerçekleştirilen çalışmaya, çevreyi korumaya yönelik sloganların yer aldığı pankartlarla destek verdiler.

Bayram temizliği yoğun katılımla gerçekleştirildi

Atakum Belediyesi, çevre farkındalık çalışmaları kapsamında, Büyükoyumca Mahallesi'nde bayram temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Büyükoyumca Mahalle Muhtarı Fatma Yiğit ve mahalle sakinlerinin katılımıyla Merdivenli sokakta yürütülen duvar boyama etkinliğinde, renkli görüntüler oluştu. Gökkuşağı renklerine boyanan duvarlar, bayrama hazır hale getirildi. Daha sonra mahallenin piknik alanında toplanan ekipler, 5076 Ada Meydanı'nda değişik türde çok sayıda bitkiyi toprakla buluşturdu. Mahallede çevre temizliği başlatan ekipler, vatandaşlarla iş birliği içinde sokaklardaki çöpleri topladı. Çevre dostu çalışmayla sokakları tertemiz yapan doğaseverlere, Atatürk Spor Kompleksi'nde dondurma ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinliğe katkıda bulunan minik çevrecilere de, boyama kitabı ve kalem hediye edildi.

"Kişi başına düşen günlük su tüketimi 224 litre"

Etkinlikler, Atakum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dr. Özcan Çoluk'un iklim değişikliği hakkında yaptığı bilgilendirme konuşmasıyla devam etti. Dr. Çoluk, konuşmasında iklim değişikliğinin günlük yaşamda ciddi şekilde hissedildiği belirterek, "İklim krizi akademik çalışmalarda ve toplantılarda belki elli senelik konu, ama hayatımızın içinde yeni yeni var. Biz şimdi etkilerini, seri bir şekilde görüyoruz. Fındık tarlamız gidiyor. Bu neden oldu? Demeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İklim krizi ile beraber yaşanan su sorununa da dikkat çeken Çoluk, "Bir kişi günlük ne kadar su harcar? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre, bir kişi 224 litre su harcar. 224 litre Türkiye'de, kişi başına düşen günlük su tüketimi ve yaklaşık 50 adet damacanaya denk geliyor" diye konuştu.

Etkinlikler, şarkıcı Alperen Kandeğer'in konseri ile devam etti. Konsere katılanlar eğlenceli anlar yaşadı. Geçmişten günümüze popüler şarkıları seslendiren Kandeğer, seyircilerin büyük beğenisini topladı. Genç sanatçının şarkılarına eşlik eden vatandaşlar, konserin tadını doyasıya çıkardılar. - SAMSUN