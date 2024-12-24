Atakum Belediyesi Halk Oyunları Kurslarına Yoğun İlgi

Yerel

Atakum Belediyesi Halk Oyunları kursuna yoğun ilgi

SAMSUN - Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen halk oyunları kurslarına, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Atakum Belediyesinin düzenlediği halk oyunları kursları, 7'den 70'e her yaştan vatandaştan ilgi görüyor. Atakum Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerler usta eğitmenler eşliğinde horon, zeybek, hora gibi Türkiye'nin farklı bölgelerinden yöresel dansları öğreniyor. Haftanın 7 günü devam eden eğitimler çocuk, genç ve yetişkinler olmak üzere üç ayrı grup halinde gerçekleştiriliyor. Kursiyerler, eğitim programının ardından Mayıs ayında düzenlenecek halk dansları gösterisinde performanslarını sergileyecek.

Halk Oyunları Topluluğu Antrenörü Barış Pador, çalışmalara gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını belirterek, "Atakum Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu 7'den 70'e çocuk, genç ve yetişkin gruplarımızdan oluşuyor. Geçmişten geleceğe kültürümüz olan bu mirasımızı, aktarmaya çalışıyoruz. Her yıl başka bir yöreyle ve üstüne katarak hem eğlenceli vakit geçiriyoruz, hem de mirasımızı korumaya devam ediyoruz. Atakumlu hemşerilerimizi kültürel faaliyetlerimize davet ediyoruz" dedi.

Eğitim alan kursiyerler ise, "Her yere, kent geneline yayılması gereken bir etkinlik. İnsanlara önemli ölçüde psikolojik ve sosyal katkıda bulunuyor. Sosyal olarak, çok büyük dostluklar arkadaşlıklar edindik. Hocamızı çok seviyoruz, bizim için çok değerli. Herkese tavsiye ederim. Hemen hemen her yöreyi öğreniyoruz. Çok mutluyum, çok eğleniyorum. Kesinlikle, gerçekten stres atıcı bir ortam. Herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.