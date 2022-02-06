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Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser - Son Dakika

Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser

06.02.2022 17:59

Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Yetişkinler Korosu'nun birbirinden değerli eserleri seslendirdiği konserde müzikseverler unutulmaz bir gece yaşadı.

Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser

SAMSUN - Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Yetişkinler Korosu'nun birbirinden değerli eserleri seslendirdiği konserde müzikseverler unutulmaz bir gece yaşadı.

Atakum Belediyesi bünyesinde faaliyetini sürdüren Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Yetişkinler Korosu, Şef Ali Cevat Şahvelioğlu yönetiminde muhteşem bir konserle müzikseverlerle buluştu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konsere Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 21. Dönem MHP Afyonkarahisar Milletvekili Müjdat Kayayerli ile çok sayıda Atakumlu katıldı.

Unutulmaz şarkılar

Konserde, 41 kişilik koro ekibi unutulmaz Türk Halk Müziği şarkılarını seslendirirken müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. 26 eserin yer aldığı konsere izleyenler şarkılara hep birlikte eşlik etti. "Devrent Deresine Duman Bürüdü", "Bahçalara Geldi Bahar", "Arpa Buğday Daneler" gibi eserlerin seslendirildiği gecenin sonunda Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Yetişkinler Korosu uzun süre alkışlandı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de konserin son şarkısı olan "Bahçaya Gel Göreyim" eserinde sahneye çıkarak koroya eşlik etti.

Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser
Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser
Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser

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Türk Halk Müziği Korosu, Türk Halk Müziği, Ali Cevat, Konser, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser - Son Dakika


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