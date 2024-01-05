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Atakum Belediyesi Yollarda Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Atakum Belediyesi Yollarda Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Atakum Belediyesi, şiddetli yağışlar ve ağır araç geçişleri nedeniyle zamanla aşınan yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belediye Başkanı Cemil Deveci, yol çalışmalarına bütçeyi kanalize ettiklerini ve ulaşım ağını güçlendirmek için teknik ekibin ara vermeden çalıştığını belirtti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mevsim normallerinin üzerinde olan yağışlar nedeniyle bin 900 km'lik yolun 800 km'sinin bozulmasıyla hummalı bir çalışma yürütüyor. Yol bakım ve onarım çalışmaları Beypınar, Sarayköy, Küçükkolpınar, İncesu, Körfez, Esenevler gibi kırsal ve merkez mahallelerde devam ediyor.

Atakum Belediyesi Yollarda Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor
05.01.2024 - 18:23,  Güncelleme: 18:26
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Atakum Belediyesi, şiddetli yağışlar ve ağır araç geçişleri nedeniyle zamanla aşınan yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Bütçemizi yol çalışmalarına kanalize ettik. Ulaşım ağını güçlendirmek için teknik ekibimiz ara vermeden çalışıyor" dedi.

Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Haziran ve Eylül aylarında mevsim normallerinin üzerinde olan yağışlar nedeniyle bin 900 km'lik yolun 800 km'sinin bozulmasıyla hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler, iş makineleriyle birçok noktada malzeme serme, asfalt yama, parke, beton kaldırım, reglaj bakım ve onarım çalışmalarını eş zamanlı gerçekleştiriyor. Belediyeye ait iş makinelerini, ihtiyaç duyulan noktalara en kısa sürede ulaştıran ekipler, yol ağında iyileştirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Beypınar, Sarayköy, Küçükkolpınar, İncesu, Körfez, Esenevler gibi kırsal ve merkez mahallelerde yürütülen çalışmalarda, çok sayıda belediye personeli görev alıyor.

"7/24 MESAİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, kentte yürütülen yol bakım ve onarım çalışmaları hakkında, "Bütçemizi yol çalışmalarına kanalize ettik. Ulaşım ağını güçlendirmek için teknik ekibimiz, ara vermeden çalışıyor. Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli ulaşımını sağlamak için, ekiplerimiz tam kadro sahada. Çok sayıda iş makinesi kullanıyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için, 7/24 mesai yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Atakum Belediyesi Yollarda Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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