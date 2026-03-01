Atakum'da kadınlar için hafta boyu programlar düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atakum'da kadınlar için hafta boyu programlar düzenlenecek

Atakum\'da kadınlar için hafta boyu programlar düzenlenecek
01.03.2026 15:32  Güncelleme: 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla hafta boyunca kadın haklarına dikkat çeken etkinlikler düzenleyecek. Farkındalık yürüyüşü, sergi açılışları ve özel sinema gösterimleri ile kadınların hak arayışı desteklenecek.

Samsun'un Atakum Belediyesi öncülüğünde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenecek programda, hafta boyunca kadın haklarına dikkat çeken etkinlikler gerçekleştirilecek.

Belediyenin Özgecan Kadın Danışma Merkezi ve Atakum Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenecek etkinlikler, 3 Mart Salı günü farkındalık yürüyüşü ile başlıyor. Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nde saat 11.00'de bir araya gelecek kadınlar, adımlarını kadın haklarına dikkat çekmek için atacak. Ata Sahne Sanat Merkezine kadar devam edecek yürüyüşü saat 11.30'da 'Balon Uçurma Etkinliği', saat 12.00'de de 'Kadın Yolu Sergisi'nin açılışı takip edecek. Kadın emeğini gözler önüne serecek serginin ardından saat 12.30'da akustik konser, vatandaşlarla buluşacak. Kübra, Atakan ve Volkan üçlüsünün sahne alacağı programda, katılımcıları eşsiz bir müzik yolculuğu bekliyor.

4 Mart Çarşamba günü, 'Kadın Kadına İlk Perde' başlığı ile Yeşilyurt Sinema Salonunda kadınlara özel sinema gösterimi gerçekleştirilecek. 6 Mart Cuma günü düzenlenecek programda, saat 13.00'te 'Kadınım Haklarımı Biliyorum' yarışması yer alıyor. Üç ayrı gruptan oluşan yarışmada, bir grup üç kişiden oluşacak. Ödüller, kazanan grupta bulunan her üye için ayrı ayrı verilecek. Son başvuru tarihi 3 Mart Salı olarak açıklanan yarışmada finale kalanlara, çeşitli ödüller verilecek. 1. grup 5 bin TL hediye çeki ile ödüllendirilirken, 2. ve 3. grup yarışmacılarını Çakırlar Korusu Tesisi Restoranında kahvaltı ödülü alacak.

"Atakum'da kadınların sesi daha yüksek çıkacak"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel program hakkında yaptığı açıklamada, "Tüm kadınların hak arayışı için sembol tarihlerden biri olan 8 Mart'ı kapsayan hafta, birbirinden anlamlı etkinlikleri halkımızla buluşturacağız. Atakum Belediyesi olarak ekonomik, sosyal ve eğitim alanlarda kadınlarımızı destekleyen projelere öncelik veriyor, toplumsal hayatın her alanında tam katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Özgecan Kadın Danışma Merkezimiz bu anlamda son derece önemli çalışmalara imza atıyor. Atakum Kent Konseyi iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadın Emekçiler Gününe özel düzenlenen organizasyonla, kadınların sesini Atakum'da daha yüksek sesle duyurmaya devam edeceğiz. Etkinliklerimize, tüm halkımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kadınlar Günü, Samsun, Sinema, Emekçi, 8 Mart, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atakum'da kadınlar için hafta boyu programlar düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

16:02
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
"Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
15:46
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
15:39
İsrail’i savaş alanına çeviren saldırı Taş üstünde taş kalmadı
İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
15:03
Trump mesaj mı verdi Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
14:51
Neden sığınakta değildi Hamaney’in son kararı hayatına mal oldu
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
14:44
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 16:24:09. #7.13#
SON DAKİKA: Atakum'da kadınlar için hafta boyu programlar düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.