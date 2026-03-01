Atakum\'da kadınlar için hafta boyu programlar düzenlenecek

Samsun'un Atakum Belediyesi öncülüğünde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenecek programda, hafta boyunca kadın haklarına dikkat çeken etkinlikler gerçekleştirilecek.

Belediyenin Özgecan Kadın Danışma Merkezi ve Atakum Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenecek etkinlikler, 3 Mart Salı günü farkındalık yürüyüşü ile başlıyor. Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nde saat 11.00'de bir araya gelecek kadınlar, adımlarını kadın haklarına dikkat çekmek için atacak. Ata Sahne Sanat Merkezine kadar devam edecek yürüyüşü saat 11.30'da 'Balon Uçurma Etkinliği', saat 12.00'de de 'Kadın Yolu Sergisi'nin açılışı takip edecek. Kadın emeğini gözler önüne serecek serginin ardından saat 12.30'da akustik konser, vatandaşlarla buluşacak. Kübra, Atakan ve Volkan üçlüsünün sahne alacağı programda, katılımcıları eşsiz bir müzik yolculuğu bekliyor.

4 Mart Çarşamba günü, 'Kadın Kadına İlk Perde' başlığı ile Yeşilyurt Sinema Salonunda kadınlara özel sinema gösterimi gerçekleştirilecek. 6 Mart Cuma günü düzenlenecek programda, saat 13.00'te 'Kadınım Haklarımı Biliyorum' yarışması yer alıyor. Üç ayrı gruptan oluşan yarışmada, bir grup üç kişiden oluşacak. Ödüller, kazanan grupta bulunan her üye için ayrı ayrı verilecek. Son başvuru tarihi 3 Mart Salı olarak açıklanan yarışmada finale kalanlara, çeşitli ödüller verilecek. 1. grup 5 bin TL hediye çeki ile ödüllendirilirken, 2. ve 3. grup yarışmacılarını Çakırlar Korusu Tesisi Restoranında kahvaltı ödülü alacak.

"Atakum'da kadınların sesi daha yüksek çıkacak"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel program hakkında yaptığı açıklamada, "Tüm kadınların hak arayışı için sembol tarihlerden biri olan 8 Mart'ı kapsayan hafta, birbirinden anlamlı etkinlikleri halkımızla buluşturacağız. Atakum Belediyesi olarak ekonomik, sosyal ve eğitim alanlarda kadınlarımızı destekleyen projelere öncelik veriyor, toplumsal hayatın her alanında tam katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Özgecan Kadın Danışma Merkezimiz bu anlamda son derece önemli çalışmalara imza atıyor. Atakum Kent Konseyi iş birliğinde 8 Mart Dünya Kadın Emekçiler Gününe özel düzenlenen organizasyonla, kadınların sesini Atakum'da daha yüksek sesle duyurmaya devam edeceğiz. Etkinliklerimize, tüm halkımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN