Atakum\'da Gezici Mağaza Büyük İlgi Gördü

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Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi'nin(PAYMER), Taflan Mahallesi'nde açtığı gezici mağaza büyük ilgi gördü.

Atakum Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı PAYMER, hayırsever vatandaşların bağışladığı giyim, ev eşyası ve kırtasiye malzemelerinin yer aldığı gezici mağazasını kent sınırları içerisindeki mahallelerde hizmete sunuyor. Her hafta farklı bir mahalleye konuşlandırılan mağaza, son olarak Taflan Merkez Mahallesi'nde kullanıma açıldı. Mahalle sakinleri mağazada yer alan ayakkabı, gömlek, kitap, oyuncak gibi farklı kalemlerden çok sayıda malzemeden, ihtiyaçlarına uygun olanları seçti. 7'den 70'e her yaş grubundan vatandaş, gezici mağazayı ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşıladı.

Mahalle sakinleri, gezici mağaza uygulamasından duydukları memnuniyeti ifade etti. Vatandaşlar, "Mağazada her yaşa ve mevsime uygun giysi var. Çocuklarımız için oyuncak ve kitap, kendimiz için de mevsimlik giysi temin ettik. Uygulamadan çok memnunuz. Başkanımız Serhat Türkel'e desteğinden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi. - SAMSUN