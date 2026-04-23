Atakum\'da iki tarihi coşku birlikte kutlandı

Atakum ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Samsun spor'un 60. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen tiyatro gösterimiyle kutlandı.

Atakum Belediyesi ile Samsunspor iş birliğinde Ata Sahne'de sahnelenen "Atatürk ve Çocuk" adlı tiyatro oyunu, sanatseverleri bir araya getirdi. Programa her yaştan çok sayıda vatandaş katılırken, izleyiciler iki önemli coşkuyu aynı anda yaşadı. Yapımcılığını Serpil Bıçakçı Şenkal'ın, yönetmenliğini Kadir Cemal Şenkal'ın üstlendiği oyunda Tiyatro Amisos oyuncuları sahne aldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara verdiği önemin anlatıldığı eserde Sabiha Gökçen, Sığırtmaç Mustafa ve Nene Hatun gibi tarihi isimlere yer verildi. Duygu dolu anların yaşandığı gösteri, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Programda konuşan Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, kulübün sadece bir spor takımı değil, kentin kültür ve sosyal hayatına katkı sunan önemli bir değer olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, tüm çocukların bayramını kutladı.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ise 23 Nisan ile Samsunspor'un 60. yıl dönümünü birlikte kutlamaktan büyük onur duyduklarını belirterek, "İki tarihi coşkuyu 19 Mayıs'ın kenti Atakum'da sanatla buluşturmak bizim için son derece kıymetli. Bu anlamlı gecede emeği geçen tüm sanatçılarımıza, çalışanlarımıza ve katkı sunan kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımız, ülkemizin aydınlık yarınlarının en büyük teminatıdır. Onların eğitimden bilime, sanattan spora her alanda donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Atakum'u sadece bir yaşam alanı değil, kültürün, sanatın ve sporun iç içe geçtiği bir kent haline getirme hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Atakum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gömeç de sahnelenen eserin geceye yakışır nitelikte olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. - SAMSUN