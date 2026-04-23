Atakum\'da iki tarihi coşku birlikte kutlandı

23.04.2026 15:36  Güncelleme: 15:37
Atakum ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Samsunspor'un 60. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen tiyatro gösterimiyle kutlandı.

Atakum Belediyesi ile Samsunspor iş birliğinde Ata Sahne'de sahnelenen "Atatürk ve Çocuk" adlı tiyatro oyunu, sanatseverleri bir araya getirdi. Programa her yaştan çok sayıda vatandaş katılırken, izleyiciler iki önemli coşkuyu aynı anda yaşadı. Yapımcılığını Serpil Bıçakçı Şenkal'ın, yönetmenliğini Kadir Cemal Şenkal'ın üstlendiği oyunda Tiyatro Amisos oyuncuları sahne aldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara verdiği önemin anlatıldığı eserde Sabiha Gökçen, Sığırtmaç Mustafa ve Nene Hatun gibi tarihi isimlere yer verildi. Duygu dolu anların yaşandığı gösteri, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Programda konuşan Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, kulübün sadece bir spor takımı değil, kentin kültür ve sosyal hayatına katkı sunan önemli bir değer olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, tüm çocukların bayramını kutladı.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ise 23 Nisan ile Samsunspor'un 60. yıl dönümünü birlikte kutlamaktan büyük onur duyduklarını belirterek, "İki tarihi coşkuyu 19 Mayıs'ın kenti Atakum'da sanatla buluşturmak bizim için son derece kıymetli. Bu anlamlı gecede emeği geçen tüm sanatçılarımıza, çalışanlarımıza ve katkı sunan kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımız, ülkemizin aydınlık yarınlarının en büyük teminatıdır. Onların eğitimden bilime, sanattan spora her alanda donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Atakum'u sadece bir yaşam alanı değil, kültürün, sanatın ve sporun iç içe geçtiği bir kent haline getirme hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Atakum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gömeç de sahnelenen eserin geceye yakışır nitelikte olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım’dan korkuyor, elinde bir şeyler var Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var
İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır?

15:29
Özkan Yalım soruşturmasında “Uşakspor perdesiyle pavyonlardan para topladı“ iddiası
Özkan Yalım soruşturmasında "Uşakspor perdesiyle pavyonlardan para topladı" iddiası
15:20
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
15:12
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü CHP’liler çocuklara sırtlarını döndü
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü
14:13
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt
Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
14:01
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
Advertisement
