Atakum\'da Mobil Aşevi Uygulaması Başlatıldı

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Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından ilçede mobil aşevi uygulaması başlatıldı. Belediye Başkanı Serhat Türkel, "Vatandaşlarımıza destek olacak tüm çalışmaların içerisinde yer alacağız" dedi.

Belediye Başkanı Serhat Türkel, hayat şartlarının zorlaştığı günlerde yürekleri ısıtacak çalışmalara imza atıyor. Başkan Türkel öncülüğünde, vatandaşlara ücretsiz çorba hizmeti sunacak 'Atakum Belediyesi Mobil Aşevi' hizmeti başlatıldı. Atakum'un semt pazarlarında hizmet verecek mobil aşevinin ilk durağı, Mimarsinan Mahallesi'nde yer alan Salı Pazarı oldu. Sıcak çorba ikramı, pazar esnafı ve mahalle sakinlerinden yoğun ilgi gördü. Uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, Başkan Türkel'e teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Serhat Türkel, pazarda vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Türkel, "Atakum Belediyesi Mobil Aşevi, kış aylarında vatandaşlarımızın yüreklerini ısıtacak. Saha çalışmalarıyla sık sık Atakumlularla bir araya geliyoruz, sohbet ediyoruz ve taleplerini dinliyoruz. Birlik ve dayanışma ruhumuzu perçinlemek için başlattığımız uygulama, her gün farklı mahallelerde kurulan semt pazarlarında vatandaşlarımızla buluşacak. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, zorlu ekonomik şartlarda vatandaşlarımıza destek olacak tüm çalışmaların içerisinde yer alacağız ve yüreklerine dokunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN