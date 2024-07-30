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Atakum'da zabıtadan pazar denetimi

SAMSUN - Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki pazarları kontrol ederek, pazar esnafı ile vatandaşların dilek ve şikayetlerini dinledi.

Samsun'un Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde pazar yerlerinde denetimlerine devam ediyor. Mimarsinan Mahallesi Pazar Yerinde gerçekleştirilen kontrollerde zabıta ekiplerine, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız da eşlik etti.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince yapılan denetimlerde tezgahların hijyen durumu, terazilerin bulunduğu yer ve etiket fiyatlarının anlaşılır olması kriterlerine göre kontroller yapıldı. Ekipler, pazar esnafına uyulması gereken standartlar ve tüketici hakları konusunda bilgi verdi. Alışveriş yapan vatandaşlar ile pazar esnafının dilek ve şikayetlerini dinleyen zabıta görevlileri, çikolata ikramında bulundu.

Zabıta Müdürü Hasan Serhat Uzun, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek, "Başkanımız Serhat Türkel'le birlikte göreve geldiğimiz günden beri sahaya hakim olmaya ve vatandaşımızın, esnafımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Saha denetimimizde bugün salı pazarında, vatandaşımızın ve pazar esnafımızın yanında olduk. Onların şikayet ve önerilerini dinledik. Güzel geri dönüşler aldık. Saha gezilerimizi daha çok hızlandırarak, vatandaşımızın ve esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.