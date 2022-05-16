Ataol Behramoğlu'nun İkinci Kırk Yaşı, Beşiktaş'ta Özel Bir Etkinlikle Kutlandı - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ataol Behramoğlu'nun ikinci kırk yaşı, anlamlı bir etkinlik ile kutlandı. Behramoğlu'nun 'Suçlusunuz' ve 'Cezaevi Güncesi' adlı iki yeni kitabı ile kutlanan doğum gününe, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve çok sayıda ünlü isim katıldı. Gecede Canan Kaftancıoğlu da bir şiir okudu.

Beşiktaş Belediyesi ve Tekin Yayınevi ev sahipliğinde Ataol Behramoğlu'nun 80. yaşı, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen özel bir etkinlik ile kutlandı. Meltem Cumbul ve Levent Üzümcü'nün sunduğu program, Nebil Özgentürk'ün Ataol Behramoğlu adına hazırladığı belgesel film gösterimiyle başladı. Behramoğlu'nun 'Suçlusunuz' ve 'Cezaevi Güncesi' adlı iki yeni kitabı ile kutlanan gecede Orhan Aydın, 'Ne Çok Hain' şiirini okudu. Gazeteci-Yazar Barış Terkoğlu ve İsmail Saymaz, Behramoğlu'nun cezaevi günlüklerinden kesitler okurken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 'Beyaz ipek gibi yağdı kar' şiirini okudu.

"ATAOL BEHRAMOĞLU'NUN GÜZEL ANLARINA TANIKLIK ETMEK BİZİM İÇİN AYRI BİR GURUR"

Programda bir konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sözlerine "Sanatı ve sanatçıyı görünür kılmak, sanatı Beşiktaş'ın kılcal damarlarına yaymak için bir çaba içerisindeyiz. Sizleri burada ağırlıyor olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum" diyerek başladı.

Başkan Akpolat, konuşmasına şöyle devam etti:

"Böyle zamanlarda ifade etmenin en önemli alanlarından biri olan şiirin Türkiye'deki bana göre en önemli temsilcilerinden biri olan Ataol Behramoğlu'nun güzel anlarına tanıklık etmek bizim için ayrı bir gurur vesilesi o anlamda kendisine bize paydaş olmayı kabul ettiği için tekrar teşekkür ediyorum.

Behramoğlu'nun özgürlük aşkına, cezaevinde çocuklarına duyduğu özleme, hukuksuzca esaret altında tutulmasına rağmen besleyip büyüttüğü sabrına, onun anlamlı satırlarından tanıklık edeceğiz. Behramoğlu'nun Özgürlük ve Onur Üzerine şiirinde dediği gibi;

Özgürlük ve onur için verilen savaşım

Kavgaların en kutsalıdır.

(…) Gerçekten insan olabilme uğraşıdır.

Bizler bu ülkede, düşüncenin özgür olduğu, insanların düşüncelerinden dolayı yargılanmadığı, tutsak edilmediği, herkesin hür ve onurlu bir yaşam sürebildiği bir düzen kurulana kadar mücadelemizden, bu kutsal kavgamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Yaşamı boyunca bu mücadeleyi vermiş Ataol Behramoğlu'nun ikinci 40'ıncı yaşını kutluyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

"İYİ Kİ BU GÜNLÜKLERİ TUTMUŞUM, ÇOK MUTLUYUM"

Program sonunda sahneye çıkan Ataol Behramoğlu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve tüm katılımcılara tek tek teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Her şey bu ülke içindir, vatanımız içindir, Türkiye içindir, Türkçemiz içindir. Elden gelen her şeyi biz vatanımız için yapıyoruz. Şimdi bu buluşmanın asıl gerekçesi Barış Derneği'nin duruşmasının 40. yılında 'Cezaevi Güncesi'dir. 1960'lı yıllardan beri tutuyorum ben bu günceleri. Bu günceleri tutarken bunların bir gün yayınlanacağı aklımın ucundan bile geçmedi. Bunlar benim kendimle baş başa kalışımın sonuçlarıdır. Ama mutluyum iyi ki bunu yazmışım. Çünkü kişisel olarak o günleri bir kez daha yaşıyor gibiyim."

Yoğun ilginin olduğu gecede Nebil Özgentürk, Gökmen Karadağ, Pelin Batu, Tuna Kiremitçi, Ekrem Ataer, Haluk Çetin, Selçuk Korku, Ayşegül Tözeren, Ayşen Şahin, Cansu Fırıncı, Nihat Behram ve Senan Kara sahne aldı.