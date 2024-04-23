Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, koltuğunu bir günlüğüne öğrenciye devretti - Son Dakika
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Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, koltuğunu bir günlüğüne öğrenciye devretti

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, koltuğunu bir günlüğüne öğrenciye devretti

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsilen bir günlüğüne Kayışdağı Arifpaşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Çınar Ali Akkılıç'a devretti. Çocuk Belediye Başkanı olan Akkılıç, park ve oyun alanlarının artırılması, engellilere yönelik hizmetlerin çoğaltılması ve sokak hayvanlarına daha fazla destek olunması talimatlarını verdi.

23.04.2024 12:15  Güncelleme: 12:20
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Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsilen bir günlüğüne Kayışdağı Arifpaşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Çınar Ali Akkılıç'a devretti. Okul Müdürü Aslı Pekin, Sınıf Öğretmeni Mehtap Şimşek ve sınıf arkadaşı Azra Geçgil de Ataşehir'in Çocuk Belediye Başkanı Çınar Ali Akkılıç'a eşlik ettiler.

Çocuklarla sohbet ederek, onlara derslerindeki başarı durumlarını ve hobilerini soran Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, çocukların isteklerini de dinledi. Ataşehir'in bir günlüğüne Belediye Başkanı olan Çınar Ali Akkılıç; park ve oyun alanlarının artırılması, engellilere yönelik hizmetlerin çoğaltılması ve sokak hayvanlarına daha fazla destek olunması talimatlarını verdi.

Çocuklardan arkadaşlarını, Ataşehir Belediyesi'nin hazırladığı 23 Nisan şenliğine davet etmesini isteyen Başkan Adıgüzel, temsili devir teslimde yaptığı konuşmada çocuk bayramının önemini hatırlatarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. Biz de Atamızın adını taşıyan ilçemizde onun açtığı yolda kararlılıkla Cumhuriyet değerlerinden ayrılmadan çalışmaya ve üretmeye devam edeceğimizin sözünü veriyoruz. Çocuklar için spor ve kültür faaliyetlerini artırmayı, eğitimlerine destek olmayı, parklarımızı daha modern ve güvenli hale getirmeyi istiyoruz" diye konuştu.

Çocuklar böyle bir an yaşadıklarından dolayı Ataşehir'deki bütün çocuklar adına gururlu ve mutlu olduklarını ifade ettiler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, koltuğunu bir günlüğüne öğrenciye devretti - Son Dakika

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