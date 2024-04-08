Ataşehir Belediye Başkanı parkları ziyaret etti

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Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, hafta sonu mesaisine Ataşehir'deki parkları ziyaret ederek başladı. Kayışdağı ve Küçükbakkalköy mahallelerindeki parklara giderek yerinde inceleme yapan Başkan Onursal Adıgüzel, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Daha yeşil bir Ataşehir hedefinden yola çıkarak çalışmalarını sürdürecek olan Başkan Onursal Adıgüzel, parkları gezdikten sonra, parklarda çalışan görevli belediye personelleriyle görüştü.

Ataşehir'de bulunan parkların daha modern ve daha güvenilir hale gelmesiyle ilgili eksiklikleri gözden geçiren Başkan Onursal Adıgüzel, parklarda yenilenmesi gerekenlerin ve eksikliklerin tespitini yaparak, gerekli çalışmaları hizmet programına ekledi. Ataşehir'de parkların modern yaşam alanları haline getirilmesi için vatandaşların da fikrini alan Başkan Onursal Adıgüzel, vatandaşlarla selamlaştıktan sonra programını sonlandırdı. - İSTANBUL