Ataşehir Belediyesi İlk Sosyal Tesis Restoranını 'ATA Teras' İle Açıyor - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi İlk Sosyal Tesis Restoranını 'ATA Teras' İle Açıyor

Ataşehir Belediyesi İlk Sosyal Tesis Restoranını \'ATA Teras\' İle Açıyor

Ataşehir Belediyesi, halkın katılımıyla belirlenen 'ATA Teras' isimli sosyal tesis restoranının açılışına hazırlanıyor. Uygun bütçeli ve kaliteli hizmet sunmayı amaçlayan tesis, ilçe sakinlerine sosyal bir alan sunacak.

13.02.2025 11:40  Güncelleme: 11:43
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Ataşehir Belediyesi, ilçedeki ilk sosyal tesis restoranının açılışına hazırlanıyor. Uygun bütçeli, kaliteli hizmet anlayışıyla vatandaşlara kapılarını açmaya hazırlanan sosyal tesisin ismi halkın katılımıyla belirlendi. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in çağrısıyla gerçekleştirilen anket sonucunda restoranın adı "ATA Teras" oldu.

Ataşehir Belediyesi, ilçedeki ilk sosyal tesis restoranının açılışı için gün sayıyor. Halkın bütçesine uygun, kaliteli hizmet sunmayı amaçlayan bu yeni tesisin adı, vatandaşların katılımıyla yapılan anket sonucunda belirlendi. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in çağrısıyla gerçekleştirilen oylama neticesinde, sosyal tesis restoranı "ATA Teras" ismini aldı. İlçe sakinlerine keyifli bir sosyal alan sunacak olan Ata Teras, kısa süre içinde kapılarını açarak hizmet vermeye başlayacak.

Yüzde 31,8 Oy Oranıyla "ATA Teras" Seçildi

Restoranın ismini belirlemek için gerçekleştirilen ankette "ATA Teras", %31,8 oy oranıyla en çok tercih edilen isim oldu. Diğer isim önerileri arasında "ATA Restoran" (%28,2), "ATA Gusto" (%19,1), "ATA Şef" (%12,6) ve "Şehir Restoran" (%8,3) yer aldı. Vatandaşların karar sürecine dahil edildiği anket, büyük ilgi gördü.

ATA Teras, kaliteli, uygun bütçeli ve keyifli bir sosyal mekan olarak hizmet verecek

Ataşehir Bulvarı üzerinde konumlanan ATA Teras, lezzetli ve ekonomik menüsüyle ilçe sakinlerinin yeni buluşma noktası olacak. ATA Kafeler ile ilçede 400 binden fazla kişiye hizmet veren Ataşehir Belediyesi, bu yeni sosyal tesisle daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Vatandaşların bütçesine dost fiyatlarla kaliteli hizmet sunacak olan ATA Teras, sıcak ve samimi atmosferiyle Ataşehirlilerin vazgeçilmez mekanlarından biri olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi İlk Sosyal Tesis Restoranını 'ATA Teras' İle Açıyor - Son Dakika

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