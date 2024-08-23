Ataşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi'nde temizlik seferberliği başlattı - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi'nde temizlik seferberliği başlattı

Ataşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi\'nde temizlik seferberliği başlattı

Ataşehir Belediyesi'nin başlattığı temizlik seferberliği Mimar Sinan Mahallesi'nde devam ediyor. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplere teşekkür etti.

23.08.2024 12:25  Güncelleme: 12:31
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Ataşehir Belediyesi'nin mahallelerde başlattığı temizlik seferberliğinin bu haftaki durağı Mimar Sinan Mahallesi oldu. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, çalışma arkadaşlarıyla birlikte saha gezisine çıkarak, çalışmaları yerinde inceledi.

Ataşehir Belediyesi'nin başlattığı temizlik seferberliği mahalle mahalle devam ediyor. Mimar Sinan Mahallesi'nde gerçekleşen tam kapsamlı temizlik - bakım -onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, belediye ekiplerine yoğun çabalarından ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, cadde ve sokaklar ile park ve yeşil alanlar temizlendi, bölgede biriken atıklar ve geri dönüşüm malzemeleri toplandı. Budama, çöp toplama, süpürme, yıkama ve ilaçlama işlemlerinin yanı sıra bakım ve onarım işlemleri de yapıldı. Çalışmaların detaylarını gözlemleyen Başkan Adıgüzel, bu tür çalışmaların mahallelerin yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, düzenli olarak sürdürüleceğini ve diğer mahallelerde de uygulanacağını söyledi.

Başkan Adıgüzel, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, mahalle ziyaretlerine de devam ediyor. Vatandaşlarla yüz yüze görüşerek, sorunlarını dinleyen Başkan Adıgüzel, talep ve isteklere kalıcı çözümler üretmek için çalışmalara yön veriyor. Ferhatpaşa ve Yenişehir mahallelerini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Adıgüzel, özellikle altyapı, çevre düzenlemeleri ve sosyal hizmetler konularına dikkat çekerek, belediye çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

"Hedefimiz, Ataşehir'in her mahallesinde yaşam kalitesini artırmak"

Önümüzdeki günlerde de bu tür ziyaretlerine sıklıkla devam edeceğini belirten Başkan Adıgüzel, "En önemli hedefimiz, Ataşehir'in her mahallesinde yaşam kalitesini artırmak ve mahallelerimizin ihtiyaçlarına anında çözüm üretmek" dedi. Bu ziyaretlerin, yerel yönetimle vatandaşlar arasındaki iletişimi güçlendirmek ve mahallelerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak açısından önemli olduğunu belirten Başkan Adıgüzel, vatandaşların geri bildirimlerinin gelecekteki projelerde dikkate alınacağını da ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi'nde temizlik seferberliği başlattı - Son Dakika

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