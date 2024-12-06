Ataşehir Belediyesi'nden Akıllı Atık Toplama Sistemi ile Çevre Dostu Yenilik - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi'nden Akıllı Atık Toplama Sistemi ile Çevre Dostu Yenilik

Ataşehir Belediyesi, yapay zeka kullanarak geliştirdiği Akıllı Atık Toplama Sistemi'ni 300'den fazla konteynere entegre etti. Bu sistemle çöp toplama maliyetlerinin yarı yarıya düşürülmesi ve karbon salınımının azaltılması hedefleniyor.

06.12.2024 12:34  Güncelleme: 13:35
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, yapay zekayla geliştirilen Akıllı Atık Toplama Sistemi'ni ilçedeki 300'den fazla konteynere entegre etti. Sistemle çöp toplama maliyetlerinin yüzde 50 azaltılması hedeflenirken, karbon salınımının da minimum seviyelere indirilmesi öngörülüyor.

Yeni dönemde yoluna "Akıllı Belediyecilik" sloganıyla devam eden Ataşehir Belediyesi, yeni nesil teknolojileri faaliyet alanlarında uygulamaya alarak daha hızlı ve etkin hizmet vermeyi planlarken, maliyetlerde de büyük oranda tasarruf yapmayı hedefliyor. Bu kapsamda çevre dostu Akıllı Atık Toplama Sistemi, ilçe genelindeki 300'den fazla çöp konteynerine entegre edildi.

Çöp konteynerlerine yerleştirilen sensörler sayesinde, hangi konteynerin dolu hangisinin boş olduğunun anlık olarak görülebildiği sistem, yapay zekayla rota optimizasyonu sağlayarak yakıt ve zamandan tasarruf edilmesine imkan tanıyor. Hesaplamalara göre çöp kamyonlarının yollarda boşa geçirdiği zamanın minimum seviyelere indirilmesiyle, özellikle yakıt tarafı başta olmak üzere çöp toplama maliyetlerinde yarı yarıya tasarruf elde edilmiş oluyor.

Koku ve trafik kaosunu engelliyor

Çöp kamyonlarında bulunan ekranlar üzerinden çizilen rotalar doğrultusunda verimli bir şekilde toplama işlemi gerçekleştirilirken, doluluk oranlarının önceden bilinmesinden kaynaklı olası koku gibi çevresel olumsuz etkilerin de önüne geçiliyor. Sistem üzerinden yapay zekayla oluşturulan doğru rotalar sayesinde olası trafik kaosu da engellenmiş oluyor.

Yangın riskini tespit edip anlık uyarı gönderiyor

Konteyner içerisindeki ani sıcaklık değişimlerini 7/24 izleyerek, olası yangın riski oluştuğunda SMS üzerinden anlık uyarı da gönderen sistem, vatandaşlar için daha güvenli ve daha temiz bir çevre oluşturmaya katkıda bulunuyor.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, sisteme ilişkin şunları söyledi:

"Bu proje, yarının çevre dostu şehri için önemli bir adım"

"Ataşehir'i daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için teknolojiyi ve yenilikçi çözümleri belediyecilik faaliyetlerimize entegre etmeye devam ediyoruz. Bu proje, sadece çevre dostu bir yaklaşım benimsemekle kalmıyor, aynı zamanda ilçemizdeki yaşam kalitesini artırmayı ve maliyetleri önemli ölçüde düşürmeyi hedefliyor. Yapay zeka tabanlı sistemimiz sayesinde, atık yönetimini daha verimli bir hale getiriyor, aynı zamanda kaynaklarımızı daha etkili kullanıyoruz. Çöp toplama maliyetlerinin yüzde 50 oranında azalması, büyük bir başarı. Aynı zamanda bu sistemle, trafikteki sıkışıklığı engelleyerek, çevreye zarar veren karbon salınımlarını da en düşük seviyelere indiriyoruz. Bu proje, yalnızca bugünün değil, yarının da çevre dostu şehri için önemli bir adım. Atıkları doğru şekilde izleyip yöneterek, geri dönüşüm oranlarını artırmak ve şehri daha temiz tutmak bizim için öncelikli bir hedef. Geri dönüşüm oranlarının arttığı, karbon salınımının azaldığı, kaynakların daha verimli kullanıldığı bir şehir inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve bu sistem, bu hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynayacak."

Tüm atık ürünlerini takip ediyor

Çevreyi koruyup şehirlerin daha yaşanılabilir hale gelmesi için katkıda bulunan sistem, tüm evsel atık ürünlerine ek olarak plastik, alüminyum, cam, sıvı, kağıt, yağ, bahçe atığı ve kimyasal atık gibi atık ürünlerini de takip edebiliyor. Bu sayede, şehrin farklı alanlarındaki tüm atıklar etkin bir şekilde izlenip yönetilebiliyor, geri dönüşüm oranları da artırılabiliyor.

Kaynak: ANKA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ataşehir, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi'nden Akıllı Atık Toplama Sistemi ile Çevre Dostu Yenilik - Son Dakika

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