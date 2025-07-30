Ataşehir Belediyesi\'nden Üniversite Tercih Günleri

Ataşehir Belediyesi tarafından üniversite hayali kuran öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında doğru tercih yapmalarına destek olmak için 30 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Üniversite Tercih Günleri düzenlenecek.

Ataşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrasında tercih sürecinde olan öğrencilere sağladığı ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetini bu yıl da sürdürüyor. Gençlerin geleceklerine yön verecekleri bu önemli süreçte doğru tercih yapmalarına destek olmak için Ataşehir Belediyesi ve UNILOOK Türkiye iş birliğiyle Üniversite Tercih Günleri düzenlenecek. Üniversiteli olmak isteyen adaylara, hedefledikleri üniversitelerin eğitimi ve akademik kadrosu hakkında detaylı bilgi sağlanan organizasyonda, öğrenciler Türkiye'nin saygın devlet ve vakıf üniversitelerinin yetkilileriyle birebir görüşme imkanı yakalayacak. Üniversite Tercih Günleri esnasında üniversiteler; sağladıkları eğitim, sahip oldukları akademik kadro ve sundukları burs imkanlarını da öğrencilerle paylaşacak. Etkinlikte, aynı zamanda öğrencilere uzman eğitimciler tarafından ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti de verilecek. Bu hizmet sayesinde öğrenciler, ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun bölümleri seçme konusunda profesyonel destek alabilecek.

Ataşehir Üniversite Tercih Günleri, 30 Temmuz - 2 Ağustos 2025 tarihlerinde 09.30 - 18.00 saatleri arasında İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Danışmanlık almak isteyen öğrenciler, online randevu sistemi üzerinden kayıt oluşturabilecek. - İSTANBUL