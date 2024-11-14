Ataşehir Belediyesi'nin 2025 Mali Yılı Bütçesi Kabul Edildi - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi'nin 2025 Mali Yılı Bütçesi Kabul Edildi

Ataşehir Belediyesi\'nin 2025 Mali Yılı Bütçesi Kabul Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Ataşehir Belediyesi'nin 2025 Mali Yılı Bütçesi onaylandı. Yeni bütçe ile ilçedeki altyapı, sosyal hizmetler ve ulaşım projelerine önemli kaynak sağlanacak.

14.11.2024 16:21  Güncelleme: 16:24
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Ataşehir Belediyesi'nin 2025 Mali Yılı Bütçesi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde görüşülerek kabul edildi. Yeni bütçe ile ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda önemli projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde görüşülen Ataşehir Belediyesi'nin 2025 Mali Yılı Bütçesi onaylandı. Daha yaşanabilir bir ilçe hedefi doğrultusunda hizmetlerini sürdüren Ataşehir Belediyesi, yeni bütçe ile yerel çözümler üreterek, önemli projeleri hayata geçirecek.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün İBB Meclisi'nde Ataşehir'imizin bütçesi kabul edildi. Ataşehir'imiz için planladığımız projeleri hayata geçirmek, mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bütçemize mecliste destek olan herkese, Ataşehirli komşularımız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kabul edilen bütçe, Ataşehir'in farklı mahallelerinde altyapı, sosyal hizmetler, yeşil alanlar ve ulaşım projelerinin yanı sıra, ilçedeki yaşam kalitesini artıracak birçok yeni projenin hayata geçirilmesi için önemli bir kaynak olacak. Bu kapsamda Ataşehir Belediyesi, 2025 Mali Yılı'nda da vatandaşların talepleri doğrultusunda çeşitli yatırımlar yapmayı ve ilçede sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi'nin 2025 Mali Yılı Bütçesi Kabul Edildi - Son Dakika

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