Ataşehir Belediyesi\'nin 5. Klasik Müzik Festivali Başladı

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Ataşehir Belediyesi'nin 5. Klasik Müzik Festivali, bu yıl yeniden sanatseverlerle buluştu. 16 Mart'a kadar sürecek festival, deprem bölgesinden gelen Adıyaman Filarmoni Orkestrası'nın açılış konseri ile başladı.

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Zuhal Müzik'in piyano sponsorluğunu yaptığı '5. Ataşehir Belediyesi Klasik Müzik Festivali', Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde Adıyaman Filarmoni Orkestrası'nın sahne aldığı konserle başladı.

Festivalin açılış konserinde, Şef Özgür Oğuz yönetimindeki Adıyaman Filarmoni Orkestrası sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Adıyaman Filarmoni Orkestrası'na konserde, solist olarak Türk Klasik Müziği'nin önde gelen piyanistlerinden Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ve Viyola Sanatçısı Coşkun Coşkundeniz eşlik etti.

Sanatsal farkındalık oluşturmak ve şehre bir senfoni orkestrası kazandırmak amacıyla 2012 yılında kurulan Adıyaman Filarmoni Orkestrası ve dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay ile Doç. Dr. Coşkun Coşkundeniz, konser salonunu dolduran sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Festival, 16 Mart'a kadar Ataşehirli sanatseverler tarafından takip edilebilecek.