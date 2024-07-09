Ataşehir Belediyesi'nin Ferhatpaşa Gençlik Merkezi Üniversite Hayalini Gerçekleştiren Gençleri Destekliyor - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi'nin Ferhatpaşa Gençlik Merkezi Üniversite Hayalini Gerçekleştiren Gençleri Destekliyor

Ataşehir Belediyesi\'nin Ferhatpaşa Gençlik Merkezi Üniversite Hayalini Gerçekleştiren Gençleri Destekliyor

Ataşehir Belediyesi'nin Ferhatpaşa Gençlik Merkezi, ücretsiz eğitimlerle gençlerin üniversite hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Mahmut Can Altınarı, bu merkezde aldığı eğitimle birincilikle mezun oldu ve gelecekte kendi danışmanlık şirketini kurarak yenilenebilir enerji üzerine çalışmayı hedefliyor.

09.07.2024 15:37  Güncelleme: 15:44
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Ataşehir'de yaşayan Mahmut Can Altınarı, Ataşehir Belediyesi'nin hazırladığı "Bizim Hikayemiz" programının üçüncü konuğu oldu. Ferhatpaşa Gençlik Merkezi'nde aldığı ücretsiz eğitimle üniversite hayalini gerçekleştiren Mahmut Can Altınarı, 11. sınıftan itibaren Ataşehir Belediyesi'nin Ferhatpaşa Gençlik Merkezi'nde eğitim görerek başarıya ulaştı.

Ataşehir Belediyesi'nin Ferhatpaşa Gençlik Merkezi'nde yoğun bir çalışma yürüterek üniversite hayalini gerçekleştiren Mahmut Can Altınarı, 2018-2019 eğitim yılında başladığı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünü birincilikle tamamladı.

Ferhatpaşa Gençlik Merkezi gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor

Ataşehir'in eğitim standardını yükseltmek ve gençlerin eğitimine destek olmak amacıyla 2014 yılında kurulan Ferhatpaşa Gençlik Merkezi 16-24 yaş arası binlerce gence eğitim vererek üniversite hazırlık süreçlerinde en büyük destekçisi oluyor. Ferhatpaşa Gençlik Merkezi'nden ücretsiz eğitim alan gençler, üniversite hazırlık aşamasından yaşadıkları zorlu süreçleri daha başarılı ve daha disiplinli olarak geçirme fırsatı buluyorlar.

"Burası gerçekten hayal gibi bir yer"

Bu çerçevede Ferhatpaşa Gençlik Merkezi'nde eğitim görerek başarıya ulaşan ve şimdi üniversiteden mezun olan genç mühendis Mahmut Can Altınarı, hayallerine giden basamakları tek tek nasıl aştığını Ataşehir Belediyesi'nin hazırladığı "Bizim Hikayemiz" adlı programa anlattı. Altınarı, "Ferhatpaşa Gençlik Merkezi benim için beni hayallerime götüren bir yol oldu diyebilirim. Çünkü buradaki aldığım eğitim sayesinde şu anki başarıyı elde ettim. Bu merkez sadece bir eğitim merkezinden ibaret değil, burada çok sıcak bir aile ortamı var. Sanki annenizden, babanızdan, ablanızdan, abinizden farksız gibi buradaki herkes. Temizlik görevlisinden öğretmenine, öğrenci işlerindeki bütün personellere kadar, buradaki herkes size yardımcı olmak için varlar. Çünkü böyle bir eğitimi günümüz şartlarında ücretsiz almak, kitap desteği almak ve denemelere girmek, yani neredeyse hayal gibi bir şey diyebilirim. Şu konjonktürde ekonomik şartları düşünürsek burası gerçekten hayal gibi bir yer" dedi.

"Yenilenebilir enerji üzerine kendi şirketimi kuracağım"

Ferhatpaşa Gençlik Merkezi'nde edindiği deneyimleri ve aldığı destekleri övgüyle anlatan Altınarı, gelecekte kendi danışmanlık şirketini kurarak yenilenebilir enerji üzerine çalışmak istediğini belirtti. Altınarı, Ferhatpaşa Gençlik Merkezi'nin sunduğu ücretsiz eğitimler hakkında şu sözlere yer verdi: "Günümüz ekonomik koşullarında Ferhatpaşa Gençlik Merkezi'nin hazırlamış olduğu bu ücretsiz eğitim sistemi büyük bir nimet."

Gençlerin Ferhatpaşa Gençlik Merkezi gibi kurumların sunduğu fırsatları değerlendirmelerini tavsiye eden Altınarı, başarıya giden yolun disiplinli çalışma ve doğru yönlendirmeyle mümkün olduğunu vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi'nin Ferhatpaşa Gençlik Merkezi Üniversite Hayalini Gerçekleştiren Gençleri Destekliyor - Son Dakika

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