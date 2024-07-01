Ataşehir Belediyesi Plastiksiz Temmuz Hareketine Destek Veriyor

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Plastiklerin çevresel etkilerini ve geri dönüşüm sorunlarını vurgulamak amacıyla dünya genelinde başlatılan "Plastiksiz Temmuz" hareketine Ataşehir'den de anlamlı bir destek geldi. Bu kapsamda Ataşehir Belediyesi tarafından 1 Temmuz'da, Ata Kültür Cafelere bardak ve termosu ile gelen herkese ücretsiz kahve ve çay ikram edilecek.

Tek kullanımlık plastiklerin çevresel zararlarına dikkat çekmek ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla dünya genelinde başlatılan "Plastiksiz Temmuz" hareketine anlamlı bir destek de Ataşehir'den geldi. 159 ülkede 2 milyondan fazla insanın katılımıyla büyük bir ilgi gören harekete Ataşehir Belediyesi de ücretsiz çay ve kahve ikramıyla katılıyor.

Yeniden kullanılabilir bardak ve termosla gelenlere ücretsiz kahve ve çay ikramı

Ataşehir'in belli noktalarında bulunan ve belediyeye bağlı Ata Kültür Cafeler bir gün boyunca (1 Temmuz) yeniden kullanılabilir bardakları veya termoslarıyla gelen vatandaşlara filtre kahve ve çayı ücretsiz olarak verecek. AtaşehirBelediyesi, bu etkinliklerle birlikte çeşitli bilinçlendirme kampanyaları düzenleyerek, halkın tek kullanımlık plastiklerden uzak durması konusunda da bilinçlenmesini hedefliyor.

"Sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atıyoruz"

Her zaman doğayı korumaya yönelik projelere katkı sunacaklarını belirten Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, şu sözlere yer verdi: "Dünya genelinde her yıl 400 milyon ton plastik atığın çöpe gitmesi, çevremiz için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu hareketle, hem vatandaşlarımızı bilinçlendiriyoruz hem de sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atıyoruz"

Gün boyu ikramlar sürecek

Ataşehirde bulunan Ata Kültür Cafeler, sabah saat 07.00 itibariyle hizmete başlayarak, bu anlamlı projede ikramlarını saat 23.00'a kadar sürdürecek. Ücretsiz kahve ve çay ikramlarından 1 Temmuz günü boyunca yeniden kullanılabilir bardağı ve termosuyla gelen her vatandaş yararlanabilecek.

Harekete destek çağrısı

Ataşehir Belediyesi, "Plastiksiz Temmuz" hareketine katkı sağlayarak çevre dostu alışkanlıkların yaygınlaşmasını amaçlayarak, herkesi bu harekete destek vermeye davet ediyor. - İSTANBUL