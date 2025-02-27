Ataşehir Belediyesi Ramazan Ayı'nda İftar Sofraları ve Etkinlikler Düzenleyecek - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi Ramazan Ayı'nda İftar Sofraları ve Etkinlikler Düzenleyecek

Ataşehir Belediyesi Ramazan Ayı\'nda İftar Sofraları ve Etkinlikler Düzenleyecek

Ataşehir Belediyesi, Ramazan ayının anlamına uygun olarak ilçede iftar sofraları kuracak ve çeşitli eğlenceli etkinlikler düzenleyecek. Bu etkinliklerle, birlik, dayanışma ve paylaşmanın önemine vurgu yapılacak.

27.02.2025 13:43  Güncelleme: 13:48
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Ataşehir Belediyesi; birlikteliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayının, anlam ve önemine uygun olarak yaşanması amacıyla ilçe genelinde iftar sofraları kurup, çeşitli eğlenceli etkinlikler düzenleyecek.

Ataşehir Belediyesi, Ramazan Ayı'nın manevi atmosferinde yardımlaşma, paylaşma ve dayanışmanın önemini vurgulayarak, bu özel zamanın bereketini vatandaşlarla paylaşıyor. Bu kapsamda Ramazan ayına özel bir dizi program hazırlayan Ataşehir Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde iftar sofraları kuracak. Ayrıca Hacivat - Karagöz, meddah, semazen, İbiş, ney ve kanun gösterileri de düzenlenecek.

İftar yemeklerinde bir araya gelen Ataşehirliler, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirerek, Ramazan Ayı'nın mutluluğunu ve huzurunu paylaşacaklar. Ataşehir Belediyesi tarafından mahallelerde kurulacak iftar sofralarının ilki, 1 Mart Cumartesi günü Ferhatpaşa Mahallesi'nde düzenlenecek, ardından Ramazan ayı boyunca toplu iftar sofraları kurulmaya devam edecek.

Ramazan Ayı'nın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileyen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "11 ayın sultanı Ramazan'da; birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın güzelliklerini hep birlikte yaşayacağız. Ramazan ayı boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerde, iftar sofralarımızda bir araya gelerek, bu mübarek ayın manevi atmosferini hep birlikte paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi Ramazan Ayı'nda İftar Sofraları ve Etkinlikler Düzenleyecek - Son Dakika

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