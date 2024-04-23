Ataşehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Ataşehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu

Ataşehir\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu

Ataşehir'de düzenlenen 23 Nisan Şenliği'nde çocuklar bayram sevincini yaşadı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve ailesi de kutlamalara katıldı. Etkinlikte çocuklar için birçok farklı etkinlik düzenlendi.

23.04.2024 20:51  Güncelleme: 21:03
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(İSTANBUL)- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ataşehir'de coşkuyla kutlandı. Atapark'ta gerçekleştirilen 23 Nisan Şenliği'nde çocukların bayram sevincini paylaşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, kutlamaya eşi Elif Duygu Adıgüzel ve kızları Algı ile birlikte katıldı.

Başkan Onursal Adıgüzel,günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında şunları söyledi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın sevincini hep birlikte büyük bir coşkuyla yaşıyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü layıkıyla kutlamak, hatırlamak ve gelecek nesillere aktarmak için birbirinden eğlenceli etkinlikleri özenle hazırladık ve çocuklarımıza sunduk. 100 yaşına gelen Cumhuriyetimiz, bayrağımız ve vatanımız bundan sonra da yüzlerce yıl daha yaşamaya devam edecek. Bize düşen görev, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çocuklarımıza daha güzel ve refah içerisinde bir gelecek sunmaktır. Bunun için hep birlikte çok çalışıyor olacağız. Tüm çocuklarımızın bayramını kutluyor ve iyi eğlenceler diliyorum."

Ataşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu sihirbaz gösterisinden kostümlü animasyonlara, sanal gerçeklik ve oyun alanlarından şişme oyun parkurlarına, kukla tiyatrosundan ahşap oyun atölyesine kadar birçok farklı etkinlik, çocukların ilgi odağı oldu.

Ataşehir Belediyesi, etkinlik alanında pamuk şeker ve patlamış mısır stantları kurarak, çocuklara ikramlarda da bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ataşehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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