Ataşehir'de 8 aile daha yeni evlerine kavuştu - Son Dakika
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Ataşehir'de 8 aile daha yeni evlerine kavuştu

Ataşehir\'de 8 aile daha yeni evlerine kavuştu
18.06.2026 13:38  Güncelleme: 13:45
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Ataşehir Emekevler'deki yerinde kentsel dönüşüm projesinde 12. çekilişle 8 hak sahibi aile daha Atapark Konutları'ndaki evlerine kavuştu. Toplam tahsis edilen konut sayısı 401'e ulaştı.

Ataşehir'de gerçekleştirilen yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak sahibi 8 aile daha noter huzurunda yapılan çekilişle Atapark Konutları'ndaki yeni evlerine kavuştu. 12'nci çekilişle birlikte bugüne kadar toplam 401 konutun tahsisi gerçekleştirildi.

Ataşehir Emekevler'de gerçekleştirilen yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında, 8 hak sahibi aile daha yeni evlerini kurayla belirledi. Ataşehir Belediye Binası'nda noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte hak sahipleri, yeni evlerinin kat ve daire numaralarını kendi çektikleri kurayla belirledi.

Kura çekiliş törenine; hak sahipleri ve ailelerinin yanı sıra, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Başkan Yardımcısı Murat Korkmaz ile Emlak ve İstimlak Müdürü Olcay Akdoğan da katıldı.

Törende konuşan Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, tüm hak sahiplerine yeni evlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Daha önce gerçekleştirilen 11 çekiliş sonucunda toplam 401 konutun hak sahiplerine tahsis edildiğini belirten Güneş, 12'nci çekilişle birlikte 8 sıfır dairenin daha noter huzurunda sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Kura çekiminin ardından her bir gecekondu sahibine, kurada belirlenen bağımsız bölümler için "Konut Tahsis Belgesi" verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ataşehir'de 8 aile daha yeni evlerine kavuştu - Son Dakika

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