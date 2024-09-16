Ataşehir-Monheim Tasarım Okulu'nda Yaz Atölyeleri Başlıyor - Son Dakika
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Ataşehir-Monheim Tasarım Okulu'nda Yaz Atölyeleri Başlıyor

Ataşehir-Monheim Tasarım Okulu\'nda Yaz Atölyeleri Başlıyor

5-16 yaş arasındaki çocukların sanatsal yeteneklerini geliştirebilecekleri atölyelere kayıtlar 24 Eylül 2024'te başlıyor. Atölyelerde moda tasarımı, animasyon, karikatür ve oyuncak yapımı gibi çeşitli konular yer alacak.

16.09.2024 14:35  Güncelleme: 14:37
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Ataşehir-Monheim Tasarım Okulu'nda düzenlenecek, 5-16 yaş arasındaki çocukların sanatsal yeteneklerini ve el becerilerini geliştirebilecekleri atölyelere kayıtlar 24 Eylül'de başlıyor. Atölyelere katılacak çocuklar, eğlenceli bir öğrenme ortamında sanatsal becerilerini geliştirebilecekler.

Ataşehir ve Monheim am Rhein belediyelerinin ortaklaşa hayata geçirdikleri "Ataşehir - Monheim Tasarım Okulu"nda sanat ve eğitim alanlarında sunulan hizmetler devam ediyor. Ataşehir ve Almanya'nın Monheim am Rheinbelediyeleri arasında imzalanan kardeş kent protokolü kapsamında, 2018 yılında hayata geçen tasarım okulundan şimdiye kadar yüzlerce çocuk çeşitli konularda eğitim aldı. Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi'nde bulunan"Ataşehir Monheim Tasarım Okulu" yeni dönemde de, çocukların sanatsal yeteneklerini ve el becerilerini geliştirebilecekleri çeşitli atölye çalışmaları ve dersler sunuyor.

5 farklı atölye düzenlenecek

Yeni dönemde, 5-16 yaş arasındaki çocuklar için sunulacak atölyeler arasında; moda tasarımı, 2 ve 3 boyutlu animasyon, karikatür atölyesi ve oyuncak yapımı gibi farklı seçenekler yer alıyor. Atölyelere katılacak çocuklar, hem kendi yeteneklerini keşfedecek hem de sanatsal becerilerini geliştirebilecekleri eğlenceli bir öğrenme ortamında bulunacaklar. Kayıtlar; 24 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve online olarak yapılacak. Eğitimler ise;1 Ekim 2024 tarihinde başlayacak olup, Ataşehir Belediyesi'ne bağlı Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültür Evi'nde bulunan Ataşehir - Monheim Tasarım Okulu'nda gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ataşehir-Monheim Tasarım Okulu'nda Yaz Atölyeleri Başlıyor - Son Dakika

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