AtaTohum Merkezi\'nde Genetiğiyle Oynanmamış Tohumlar Koruma Altına Alınıyor

Atakum Belediyesi'nin kurduğu AtaTohum Merkezi'nde genetiğiyle oynanmamış tohumlar koruma altına alınıp geleceğe taşınıyor. 457 türde Atalık tohumun saklandığı merkezde, çocuklara uygulamalı tarım eğitimi verirken Ata tohumu yetiştirmek isteyen üreticilerle de tohumlar paylaşılıyor.
Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin öncülüğünde, geleneksel tarımda binlerce yıldır kullanılan Ata tohumlarının kayıt altına alınarak geleceğe taşınabilmesi için Karadeniz bölgesinde bir ilk olarak kurulan AtaTohum Merkezi, "Bir tohum, bir ülkeyi kurtarır" sloganıyla hizmet vermeye devam ediyor.
AtaTohum Merkezi, faaliyete geçtiği 2020 yılında 232 çeşit Ata tohumunu envanterinde bulundururken bu sayı 2024 yılında 457'ye ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanından tohum bağışı kabul eden AtaTohum Merkezi'nde, bağışlanan tohumları bağışta bulunan kişinin adıyla birlikte envantere kaydediliyor. Özel saklama haznelerinde muhafaza edilen tohumlar merkezin güvenlikli odasında tutuluyor. Her bir tohum, sayısının artırılması için yaz kış süren yıllık üretim planına dahil edilerek merkezin parsellerinde ekilerek tohum sayısı artırılıyor. Elde edilen tohumlar, çiftçiler ve yerel tohum grupları ile paylaşılıyor.
Merkezde görevli ziraat mühendisleri, Köy Enstitüsü modelini örnek aldıkları "Uygulamalı Tarım Eğitimi" programıyla, okullarda veya merkezin yetiştirme parsellerinde öğrencilerle bir araya geliyor. Çocuklara eğlenceli bir şekilde bilgiler verilen eğitimlerde, "Tohum ve bitki nedir" "Nasıl oluşur" ve "Nasıl ekilir" sorularının cevapları başta olmak üzere, toprakta yetişen mahsullerin günlük hayattaki önemi ve basit tarım aletleri gibi konular işleniyor.
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