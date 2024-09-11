Atatürk Heykeline Saldırı: İşlem Başlatıldı

Yerel

Kırklareli Valiliği Pınarhisar ilçesinde gerçekleşen Atatürk heykeline saldırıda yakalanan kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Kırklareli Valiliği yaptığı açıklamada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçedeki Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan heykeline C.B.'nin zarar vermeye çalıştığını belirterek gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Açıklamada "Yapılan ilk incelemede C.B. isimli şahsın psikiyatrik rahatsızlığı olduğu, 2015 yılından bu yana zaman zaman farklı illerdeki hastanelerde yatarak tedavi gördüğü anlaşılmış olup şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" dendi. - KIRKLARELİ