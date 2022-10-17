Atatürk Parkı'nda Skate Park oluşturuldu - Son Dakika
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Atatürk Parkı'nda Skate Park oluşturuldu

17.10.2022 14:39

Atatürk Parkı'nda Skate Park oluşturulduBALIKESİR Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Parkı'nda eskiden küçük bir kaykay pistine sahip olan alanı, yeni baştan tasarlayarak donanımlı bir Skate Park haline getirdi.

Atatürk Parkı'nda Skate Park oluşturuldu

BALIKESİR Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Parkı'nda eskiden küçük bir kaykay pistine sahip olan alanı, yeni baştan tasarlayarak donanımlı bir Skate Park haline getirdi. bin 250 metrekarelik alanı; güvenlik kamerası ve ücretsiz wifi ile gençler için daha güvenli ve eğlenceli bir hale getiren Büyükşehir'in hizmetinden gençler de oldukça memnun olduklarını belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gençlere verdiği sözü tutarak şehrin dört bir yanında Skate Parklar oluşturmaya devam ediyor. Avlu Yaşam Alanı'nın ardından Atatürk Parkı'nda da Skate Park çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi; kaykay, paten ile bisiklet meraklısı adrenalin seven gençler için güvenle ve keyifle vakit geçirebilecekleri bir ortam oluşturdu. Eskiden küçük bir kaykay pistine sahip olan alanı, yeni baştan düzenleyerek bin 250 metrekare alanda donanımlı bir Skate Park haline getiren Büyükşehir Belediyesi; hem amatör hem de profesyonel kaykay sporcularını ağılayabilecek, gençlerin spor, eğitim ve eğlenceyi bir araya yaşayabileceği bir ortam kurdu. Kamera sistemiyle güvenli hale getirilen Skate Park'ta gençler rahatlıkla kayarken, enerjilerini yüksek tutabilmeleri için bluetoothlu bağlantı ile ücretsiz wifi sistemini hazır hale getirildi.

Gençler rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilecek

Skate Park hakkında bilgi veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Peyzaj Mimarı Semra Akçaer, Başkan Yücel Yılmaz'ın gençlere verdiği sözden yola çıkarak Atatürk Parkı'nda Skate Park'ı tekrardan hayata geçirdiklerini ifade ederek "Gençlerin bu alanı daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla bir planlama yaptık. Hızlanma rampaları, Mega Quater, Quater dönüş ve girişleri için rampalar, Roll-in, Funbox dediğimiz kayma kutuları ve çubukları kullanıldı." diye konuştu.

Atatürk Parkı'nda Skate Park oluşturulmasından oldukça memnun olduklarını ifade eden gençler, alanda güvenli ve keyifli bir şekilde spor yaptıklarını belirterek Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkürlerini iletti.

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Kaynak: İHA

Yücel Yılmaz, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Parkı'nda Skate Park oluşturuldu - Son Dakika

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