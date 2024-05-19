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Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Devrek'te coşku ile kutlandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşku ile kutlandı.

Kutlama programlarına sabah saat 10'da başlandı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün Cumhuriyet Alanında ki anıta çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından buradaki program sona erdi.

Devrek Şehir Stadyumunda Devrek Kaymakamlığı, Devrek Belediyesi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa hayata geçirdikleri etkinliklere ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Halk oyunları gösterileri, spor gösterileri, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, gençler adına günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, grupların gösterileri ve çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere protokol tarafından ödüllerin verilmesi ile program sona erdi.

Düzenlenen etkinliklere, Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Devrek İlçe Jandarma Bölük Komutanı Emrah Dinar, öğretmenler, öğrenciler, muharip gaziler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. - ZONGULDAK