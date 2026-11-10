Atatürk\'ün 88. ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe töreninde dalgıçlar 09.05\'te bayrak açtı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, edebiyete intikalinin 88'nci yıl dönümü nedeniyle anma töreni kapsamında suya dalan dalgıçlar, saat 09.05'te su yüzeyine çıkarak Türk bayrağı açtı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, edebiyete intikalinin 88'nci yıl dönümünde hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda bir tören düzenlendi.

Tören kapsamında çok sayıda tekne de İstanbu Boğaz'nda buluştu. Tören kapsamında denizde saygı düzeni sağlandı. Bu sırada suya dalan dalgıçlar ise saatler 09.05'i gösterdiğinde su yüzeyine çırakarak Türk bayrağı açtı.