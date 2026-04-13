Atatürk\'ün Aliağa\'ya gelişinin 92. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 13 Nisan 1934'te Aliağa'ya gelişinin 92'nci yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı.

Aliağa Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından Atatürk Anıtı ve Atatürk Açık Hava Galerisi'nde düzenlenen kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Atatürk'ün 92 yıl önce getirdiği ışık yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor"

Programın açılış konuşmasını yapan ADD Aliağa Şubesi Başkanı Erol Çetinkaya "13 Nisan 1934 tarihi sadece bir takvim yaprağı değil, Aliağa'mızın hafızasına kazınmış genel tarihimizin en müstesna sayfalarından biridir. Atatürk'ün 92 yıl önce bu topraklara attığı o ilk adım sadece bir ziyaret değil, aynı zamanda bir coğrafyanın geleceğine vurulan parlak bir mühür. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin bu topraklardan nasıl sağlam bir iradeyle atıldığının en somut göstergesidir. O gün tozlu yolları ve uçsuz bucaksız arazileriyle mütevazi bir çiftlik görünümde olan Aliağa bugün cumhuriyetimizin her fabrika bir kaledir anlayışıyla Türkiye'nin ağır sanayi devletlerinden biri. Ekonomimizin can damarı ve parlayan bir yıldızı konumundadır" dedi.

"Atamızın anısına yapılan bu yerdeyiz"

Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk de, Atatürk'ün Aliağa'ya gelişinin yıl dönümünü gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti. Öztürk, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında Aliağamıza gelişinin 92. yılını büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Büyük Önderimizin Aliağa'da öğrenci ve öğretmenlerle buluştuğu bu yerde, 2022 yılında Aliağa Belediyemiz tarafından Atatürk Anıtı ve Atatürk Açık Hava Galerisi yapıldı. Bugün büyük bir mutlulukla Atamızın anısına yapılan bu yerdeyiz. Atatürk'ün Aliağa'ya gelişinin 92. yıl dönümünde Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı

Zeybek gösterisi ve bando dinletisi ile sona eren programa; Aliağa Belediye Başkan Yardımcıları Mesut Öztürk ve Güven Demirağ, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, ADD Aliağa Şubesi Başkanı Erol Çetinkaya, ADD yönetici ve üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - İZMİR