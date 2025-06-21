Atatürk\'ün Eskişehir\'e İlk Ziyaretinin 105\'inci Yılı Kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilk ziyaretinin 105'inci yıl dönümü çerçevesinde kutlama töreni düzenlendi.

Valilik Meydanı'nda gerçekleştirilen tören Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı Hv. Korg. İsmail Üner ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Programda, günün anlam ve önemine vurgu yapıldı. Şiirler okunması ve 'Sarı Zeybek' adlı halk oyunu gösterisinin ardından program sona erdi. - ESKİŞEHİR