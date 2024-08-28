Atatürk'ün fotoğrafçısı Ethem Tem adına düzenlenen fotoğraf yarışmasının ödüllü fotoğrafları sergide - Son Dakika
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Atatürk'ün fotoğrafçısı Ethem Tem adına düzenlenen fotoğraf yarışmasının ödüllü fotoğrafları sergide

Atatürk\'ün fotoğrafçısı Ethem Tem adına düzenlenen fotoğraf yarışmasının ödüllü fotoğrafları sergide

Atatürk'ün fotoğrafçısı Ethem Tem adına düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar, Büyük Taarruz Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Taş Medrese'de sergilendi. Yarışmada birinciliği Flamingo isimli eseriyle Ekrem Şahin, ikinciliği Silüetler isimli eseriyle Yücel Çetin ve üçüncülüğü ise Afyon'da Kış isimli eseriyle Emrullah Akgün aldı.

28.08.2024 17:26  Güncelleme: 17:28
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Atatürk'ün fotoğrafçısı Ethem Tem adına bu yıl 6. kez düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren ödüllü fotoğraflar, Büyük Taarruz Zafer Haftası 102. yıl kutlamaları kapsamında Taş Medrese'de açılan fotoğraf sergisinde görücüye çıktı.

Milli mücadelenin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'de çekilmiş dünyaca ünlü fotoğrafının da sahibi olan Ethem Tem, Afyonkarahisar Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Afyonkarahisar Şubesi iş birliğinde her yıl düzenlenen fotoğraf yarışmasıyla bir kez daha anılıyor. Yarışmada dereceye giren fotoğraflar, Büyük Taarruz Zafer Haftası kutlamaları çerçevesinde Taş Medrese'de açılan fotoğraf sergisi ve ödül töreninde vatandaşların ve fotoğraf meraklılarının beğenisine sunuldu.

Yarışmada birinciliği Flamingo isimli eseriyle Ekrem Şahin ikinciliği, Silüetler isimli eseri ile Yücel Çetin üçüncülüğü ise Afyon'da Kış isimli eseriyle Afyonkarahisarlı fotoğraf sanatçısı Emrullah Akgün aldı.

Serginin açılışını Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokol üyeleriyle birlikte gerçekleştirdi.

Sergideki fotoğrafları inceleyen ve bilgiler alan Vali Yiğitbaşı böyle bir yarışmanın böylesine anlamlı bir haftada Afyonkarahisar'da yapılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ethem Tem Jüri Özel Ödülü ile yarışmada dereceye giren fotoğrafçılara Vali Yiğitbaşı ve protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk'ün fotoğrafçısı Ethem Tem adına düzenlenen fotoğraf yarışmasının ödüllü fotoğrafları sergide - Son Dakika

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