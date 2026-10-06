Atatürk’ün Kars’a gelişinin 102’inci yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kars'a gelişinin 102'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Kutlamalar, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kars Valisi Ziya Polat, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger tarafından çelenk konulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlama etkinlikleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam etti.

Programın açılışında konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, "Bugün, serhat şehrimiz Kars'ın tarihinde ve milletimizin hafızasında gururla taze tuttuğumuz çok müstesna bir günün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'ımıza teşriflerinin 102. yıl dönümünün gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günde, aziz hatırasını rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğimiz Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün Kars'ı onurlandırdığı bu kutlu yıl dönümünde huzurunuzda bulunmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum.

Şehirleri yalnızca binalardan ve yollardan ibaret değildir. Şehirleri şehir yapan onların tarihi, kültürü, insanı ve ortak hafızasıdır. Tarih perspektifinden baktığımızda Kars bin yıllık bir Türk yurdudur, Türk-İslam medeniyetinin Kafkasya'ya açılan demir kapısıdır. Sultan Alparslan'ın 1064 yılında fethettiği bu topraklar, "Anadolu'nun ilk kapısı" unvanıyla Türk milletinin bu coğrafyadaki ebedi tapu senetlerinden biri haline gelmiştir" dedi.

Senger, "Birinci Dünya Savaşı'nın ardından çekilen acılar, işgaller ve yokluklar içerisinde dahi milletimiz onurundan taviz vermemiş; Kars İslam Şurası ile kendi kaderini tayin iradesini ortaya koymuştur. Bizler bugün, böylesine köklü bir mirasın emanetçileriyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde yürütülen Milli Mücadele zaferle taçlandıktan ve Doğu Cephesi komutanımız Kazım Karabekir Paşa'nın zaferlerinden sonra, Kars yeniden anavatanla kucaklaşmıştır. 30 Ekim 1920'de kurtulan Kars, 6 Ekim 1924'te ise Cumhurbaşkanı sıfatıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırlayarak Cumhuriyet değerlerinin doğudaki en güçlü kalesi haline gelmiştir. Bu ziyaret Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a, Karslılara ve ülkemizin doğusundaki vatandaşlarımıza verdiği değerin güçlü bir ifadesidir. Türk milletinin karakterini, dilini, kültürünü ve tarih bilincini en güçlü şekilde savunan lider hiç şüphesiz Atatürk'tür. O, Türk tarihini sadece Osmanlı veya Selçuklu ile sınırlamamış; kökleri binlerce yıla uzanan büyük bir medeniyet havzası olarak ele almıştır. Türklük şuurunu milli birliğin harcı olarak gören Atatürk, çeşitli nutuklarında şu unutulmaz ifadeleriyle bu gerçeği vurgulamıştır: "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir." "Ne mutlu Türk'üm diyene!" sözü, bir üst kimliğin, bir ortak kaderin, birlikte yaşama iradesinin ve medeniyet gururunun en veciz ifadesidir" diye konuştu.

Başkan Prof. Dr. Ötüken Senger, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişi dün taşıdığı Cumhuriyet heyecanını bugün bizler de aynı inanç ve kararlılıkla taşıyoruz.

Bugün bizlere düşen en temel görev; Sultan Alparslan'ın emaneti, Kars İslam Şurası'nın ruhu ve Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda omuz omuza çalışmaktır. Serhat şehrimiz Kars'ı tarımıyla, turizmiyle, tarihi mirasıyla ve gençliğimizin dinamizmiyle hak ettiği geleceğe taşımak için kararlılıkla yürüyoruz. Bununla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak; birlik ve beraberliğimizi korumak ve çocuklarımıza daha güçlü bir gelecek bırakmak en büyük sorumluluklarımızdan birisidir. Gazi Kars'ımızın tarihine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkan, aynı zamanda çağın gereklerine uyum sağlayan, daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha müreffeh bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 102. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum. Kars'ımızın bu gurur gününde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Şehitlerimizi, gazilerimizi ve bu toprakları bizlere vatan kılan tüm ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu.

Programda öğrenciler şiirler okudu, aşıklar kahramanlık türkülerini seslendirdi. Program müzik dinletisi ve folklor ekibinin 'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa' adlı gösterisinin ardından sona erdi.