Atatürk'ün Ordu'ya Gelişinin 100. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Atatürk'ün Ordu'ya Gelişinin 100. Yılı Kutlandı

Ordu'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 100'üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlkadım Anıtı'nda düzenlenen programda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve öğrencilerin şiirleriyle anma gerçekleştirildi.

19.09.2024 16:40
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Ordu'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen etkinlikler ile kutlandı.

Altınordu Kaymakamlığı ve Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen program çerçevesinde, Atatürk'ün Ordu'ya gelişinde karaya ilk ayak bastığı yer olan İlkadım Anıtı önünde etkinlik düzenlendi. Program, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ile Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, programda yaptığı konuşmada, "Ülkemizin ve milletimizin 7 düvele karşı vermiş olduğu kahramanlık destanını içeren Kurtuluş Savaşı'nın akabinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, güzel ülkemizin her bir köşesine ziyaretler gerçekleştirmiştir. Milletimiz ile bir arada bulunmuş ve ülkemizin gelişmesi ve kalkınması amacıyla bu ziyaretlerine vefatından 4-5 ay öncesine kadar devam etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her türlü yeni başlangıçlar meydana getirdiği yurt gezileri, Türk tarihinin en güzel sayfalarını süslemektedir. Bu ziyaretlerinden birisini de bugün 100'üncü yılını kutladığımız üzere şehrimize yapmıştır. 100 yıl önce 19 Eylül 1924 tarihinde şehrimize gerçekleştirilmiş bu gezi, bugün Altınordu Hükumet Konağı olarak da kullanılan tarihi binayı ziyaret etmiş ve o günkü konuşmasında Ordu halkımızı övmüş ve onurlandırmıştır" dedi.

Programda öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Programın ardından Atatürk'ün yapay zeka kullanılarak Ordu ziyareti hakkında oluşturulan konuşması, Altınordu ilçesindeki bazı noktalardan seslendirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk'ün Ordu'ya Gelişinin 100. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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